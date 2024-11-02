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Стало известно о переходе украинских военных на сторону ВС РФ

infoBRICS: украинские военные сдаются в плен и массово переходят на сторону ВС РФ
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные не верят в победу над Россией, сдаются в плен и массово переходят на сторону ВС РФ. Об этом сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для портала infoBRICS. По его словам, украинцы таким образом борются с режимом, который подводит их страну на грань катастрофы.
«Отсутствие веры в победу не только заставляет украинцев дезертировать, но и побуждает многих из них переходить на сторону России — сдаваться в плен, вступать в ряды российской армии и возвращаться на фронт, чтобы бороться с режимом, который ведет страну к гуманитарной катастрофе», — написал он.
Лейрос отметил, что украинским властям не удается убедить народ, что их страна стоит того, чтобы за нее можно было отдать жизнь. Украина тонет в кризисе не только военного и политического характера, но и психологического, подчеркнул он.


«В будущем этот кризис неизбежно обострится и вызовет бурную ответную реакцию: солдаты и их родственники будут сопротивляться диктатуре Владимира Зеленского», — резюмировал аналитик.
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В ДНР уничтожили наемника из Британии, ранее обучавшего военных ВСУ
02 ноября 2024, 05:40

Фото: iStock/ikholwadia

В ДНР уничтожили 24-летнего наемника из Британии, который раньше служил в сухопутных британских войсках и обучал военных ВСУ, но после сам отправился на Украину. Об этом сообщило местное телевидение со ссылкой на его семью. Отмечается, что тело наемника вернут его родителям в графстве Фермана.
«Тело бывшего британского солдата, погибшего во время боевых действий <...> будет доставлено в пятницу в дом его родителей в графстве Фермана», — указано в публикации.
По информации телеканала, речь идет о 24-летнем Лиаме Лаве, который погиб при минометном обстреле Лимана. Парень четыре года служил в армии Великобритании, обучал солдат ВСУ, а после отправился на Украину наемником.

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Московский певец ушел на СВО и создал ансамбль «Херсонский шторм»
РИА Новости: московский певец ушел на СВО и создал ВИА «Херсонский шторм»
02 ноября 2024, 04:45

Фото: iStock/Dutko

Артист Академического хора Московского метрополитена отправился добровольцем в зону СВО и создал вместе с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Херсонский шторм». Об этом певец рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, артисты поют песни времен Великой Отечественной войны, а также то, что написали другие военнослужащие.
Артист рассказал, что в его коллективе два солиста — он с позывным «Маэстро» и его товарищ «Абакан». До начала СВО «Абакан» занимался авторской песней, а «Маэстро» работал в Академическом хоре Московского метрополитена.
«Решение (создать ансамбль — прим.ред.) было принято командиром дивизии после того, как он услышал песню о 70-й дивизии», — поделился «Маэстро».
Певец отметил, что первый раз «Херсонский шторм» выступил для раненых в подземном госпитале. Проходящие лечение бойцы несколько раз вызывали их на бис.
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот артист, который не мечтает выступить в Кремле», — с улыбкой поделились мечтами военные.
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По Харькову нанесли ракетный удар
Нацполиция Украины: по зданию полиции в Харькове ударили ракеты, погиб полковник
02 ноября 2024, 00:41

Фото: iStock/3sbworld

По расположению украинской полиции в Харькове нанесен удар, погиб один из полковников. Об этом заявила нацполиция Украины в своем телеграм-канале. Отмечается, что объект атаковали двумя ракетами.
По информации ведомства, ранения различного характера получили 26 украинских полицейских. В результате удара также оказалось повреждено административное здание и постройки вокруг, сейчас идет разбор завалов.
«Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко», — указано в заявлении.
Ранее Минобороны России подтвердило, что ВС РФ также поразили центр управления беспилотниками Генштаба Украины, расположенный в Киеве. Удары по зданию были нанесены в 4:00 и 5:30 утра 30 октября с помощью беспилотников «Герань». В этот же день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук сообщил о падении обломов сбитого дрона на крышу одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.

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Словакия присоединится к «Друзьям мира» для урегулирования конфликта на Украине
Премьер Фицо сообщил, что Словакия присоединится к «Друзьям мира» по Украине
02 ноября 2024, 00:24

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна присоединится к группе «Друзей мира» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения во время визита в Китай. По его словам, Запад придерживается нереалистичных планов по Украине.
«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», — отметил он.
Фицо считает, что подход западных стран, который заключается в поддержке Украины до тех пор, пока та не улучшит свои переговорные позиции, является далеким от реальности.

Изначально о планах создать открытую платформу «Друзья мира» заявили в Китае. В ее разработке участвовали КНР, Бразилия и другие страны Глобального юга.

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Клычков: обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в Орловской области
01 ноября 2024, 23:53

Фото: iStock/MagioreStock

В Орловской области обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в селе Локно Знаменского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте. По его данным, на одном из фрагментов снаряда нашли надписи на украинском языке.
«Семь домов получили незначительные повреждения <…> Все район восстанавливает вместе с жителями», — добавил он.
Глава региона отметил, что сейчас силы ПВО в области привели в режим повышенной готовности, чтобы пресечь новые прилеты. Вместе с тем в работу активно вовлечены силовые и правоохранительные органы, а также Минобороны России.
«Прошлись, посмотрели все осколки. На ряде элементов, которые остались, прямо надписи на украинском языке, штатная маркировка боеприпасов», — рассказал Клычков.
Губернатор подчеркнул, что случившееся лишь в очередной раз доказывает, что задача жителей — «жить и создавать условия, чтобы наши ребята быстрее победили».

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В Тульской области объявили угрозу опасности атаки БПЛА
01 ноября 2024, 23:25

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Тульской области этим вечером, 1 ноября, объявили угрозу опасности атаки БПЛА. Об этом сообщает региональное министерство безопасности в своем телеграм-канале. Жителей региона призывают быть максимально бдительными и осторожными.
«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — указано в сообщении.
Ранее ракетную опасность объявляли в соседней, Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков призвал жителей немедленно проследовать в укрытие. Через полчаса опасность отменили, информации о сбитых БПЛА не поступало.

Также накануне губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА.

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«Кто предатель Украины?»: журналистка набросилась на Зеленского с обвинениями
Журналистка Панченко: сотни тысяч людей погибли из-за Зеленского
01 ноября 2024, 19:40

Украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети Х опубликовала пост, в котором обвинила президента страны Владимира Зеленского в гибели сотен тысяч людей.
Она написала, что в 2022 году глава государства пообещал украинцам победу, однако с этого момента были убиты сотни тысяч людей, украдены миллиарды и потеряны территории. Сейчас Зеленский проигрывает в этом конфликте, «так кто предатель Украины?», – задалась вопросом Панченко.

Журналистка объяснила, что задаёт этот вопрос в связи с возбуждённым против неё уголовным делом по обвинению в госизмене после призыва сесть за стол переговоров и завершить конфликт мирным путём.

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В России появился единый документ участника СВО
01 ноября 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Единый образец справки участника СВО введён с 1 ноября. Получить такую справку граждане смогут в МФЦ или в электронном виде через портал «Госуслуг».
Отмечается, что теперь граждане могут получить документ, подтверждающий статус участника спецоперации. Также справку выдают родственникам участника СВО, в настоящее время проходящего службу, чтобы подтвердить факт родства. Данные нововведения внесены по инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова для обеспечения бесшовного предоставления мер соцподдержки военнослужащим.

Порядок бездокументационного подтверждения участия россиянина в СВО в онлайн-формате утверждён российским правительством.

После получения такой справки участник СВО и его родственники смогут предъявлять его для получения всех мер соцподдержки. Нововведение значительно упрощает порядок получения поддержки от государства.

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«Найден, жив и здоров»: пропавшего под Курском депутата-контрактника Локотченко нашли
Башкирские власти сообщили, что пропавший в зоне СВО депутат Локотченко найден
01 ноября 2024, 18:44

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Депутат башкирского парламента Алексей Локотченко, который числился пропавшим в Курской области при выполнении задания, нашелся, он жив и здоров. Об этом сообщил председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев.
«Поступили обнадеживающие данные из Курской области. Наши коллеги из заксобрания сообщили, что Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит», — приводит пресс-служба слова Толкачёва.

Локотченко участвует в СВО с начала 2024 года. Дважды был ранен, однако возвращался в строй сразу после восстановления.

Ранее сообщалось, что в Курской области пропал 29-летний депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко. В составе штурмовой бригады Локотченко отправился в село Борки Суджанского района в Курской области. Помощница парламентария рассказала, что военные попали под обстрел, а потом эвакуировались. После возвращения в лагерь бойцы СВО обнаружили пропажу Алексея Локотченко и ещё одного военного — Рудольфа Баимова.

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