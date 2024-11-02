Стало известно о переходе украинских военных на сторону ВС РФ

В ДНР уничтожили 24-летнего наемника из Британии, который раньше служил в сухопутных британских войсках и обучал военных ВСУ, но после сам отправился на Украину. Об этом сообщило местное телевидение со ссылкой на его семью. Отмечается, что тело наемника вернут его родителям в графстве Фермана.