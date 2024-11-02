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Украинские военные не верят в победу над Россией, сдаются в плен и массово переходят на сторону ВС РФ. Об этом сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для портала infoBRICS. По его словам, украинцы таким образом борются с режимом, который подводит их страну на грань катастрофы.
«Отсутствие веры в победу не только заставляет украинцев дезертировать, но и побуждает многих из них переходить на сторону России — сдаваться в плен, вступать в ряды российской армии и возвращаться на фронт, чтобы бороться с режимом, который ведет страну к гуманитарной катастрофе», — написал он.Лейрос отметил, что украинским властям не удается убедить народ, что их страна стоит того, чтобы за нее можно было отдать жизнь. Украина тонет в кризисе не только военного и политического характера, но и психологического, подчеркнул он.
«В будущем этот кризис неизбежно обострится и вызовет бурную ответную реакцию: солдаты и их родственники будут сопротивляться диктатуре Владимира Зеленского», — резюмировал аналитик.Читайте также:
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