Стало известно о подготовке ВСУ линии обороны в Днепропетровской области

Фото: iStock/Tomas Ragina
Украинские войска готовятся к обороне Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, слова которого приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что причиной таких действий стали опасения командования ВСУ по поводу невозможности удержать Покровск (украинское название Красноармейск).
По словам Кимаковского, в настоящее время украинские войска готовятся к активным боевым действиям за этот город, который ранее был закрыт для въезда и выезда.
Советник главы республики отметил, что ВС РФ могут оказывать давление на Покровск с юга. В настоящее время российские военные уже подошли на считанные километры к этому населённому пункту. По данным разведки, ВСУ уже приступили к созданию линии обороны в Днепропетровской области.
Читайте также:
Рогов: В южнодонецком направлении обвалилась линия фронта ВСУ
Минобороны подтвердило удар ВС РФ по центру при Генштабе ВСУ в Киеве
«Нас ждали»: как украинцы встретили ВС РФ в первые дни СВО и что штурмовик рассказал о боях за 15 км до Киева
По словам Кимаковского, в настоящее время украинские войска готовятся к активным боевым действиям за этот город, который ранее был закрыт для въезда и выезда.
Советник главы республики отметил, что ВС РФ могут оказывать давление на Покровск с юга. В настоящее время российские военные уже подошли на считанные километры к этому населённому пункту. По данным разведки, ВСУ уже приступили к созданию линии обороны в Днепропетровской области.
Читайте также:
Рогов: В южнодонецком направлении обвалилась линия фронта ВСУ
Минобороны подтвердило удар ВС РФ по центру при Генштабе ВСУ в Киеве
«Нас ждали»: как украинцы встретили ВС РФ в первые дни СВО и что штурмовик рассказал о боях за 15 км до Киева
Анастасия Чинкова