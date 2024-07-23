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Вооруженные силы Украины заминировали мосты в Одессе на случай капитуляции города, а военные ВС РФ уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО.
Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 23.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурмУкраинский военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях.
По его словам, о наступлении подразделению сказали только перед отправкой. Им было приказано вырыть окоп в районе Глубокого и держать оборону. В итоге подразделение попало в окружение российских военных. Тридцать восемь человек убежали, а семь, включая командира, погибли.
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Боевики ВСУ оставили позиции в МакеевкеПодполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики Вооруженных сил Украины понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР. Он добавил, что российские военные нанесли сильный удар по украинским военным.
Стало известно, почему боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке
ВС РФ уничтожили польский миномет M120K Rak в зоне СВОЦенную для боевиков ВСУ польскую технику уничтожили военные ВС РФ в зоне СВО. Как уточнил польский портал Interia, речь идет о миномете M120K Rak. Отмечается, что вооружение можно поставить в один ряд с самыми современными аналогами Запада, которые используются в боевых действиях на Украине.
ВСУ заминировали мосты в Одессе на случай капитуляции городаВооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты в Одессе на случай сдачи города. По словам представителя подполья, в настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения.
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Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на УкраинеПолковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что российские военные нанесли точечный ракетный удар по дислокации иностранных наемников в районе Одессы. Сообщается, что в результате удара погибло 18 бойцов. Кроме этого, 25 оказались ранены.
Харьковское направлениеБоевики Вооруженных сил Украины предприняли несколько безуспешных накатов на позиции российских военных у н.п. Волчанские Хутора и Глубокое. Отмечается, что в Волчанске идут стрелковые бои высокой интенсивности.
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Купянское направлениеПо данным Telegram-канала «Рыбарь», поступают сообщения об успехах ВС РФ в Синьковке.
Торецкое направлениеРоссийские военные в городе Железное смогли закрепиться вдоль улиц Житомирская, Кобзаря и Школьная. Южнее посёлка Пивденное ВС РФ заняли два террикона.
В Нью-Йорке бои идут уже в центральной части посёлка. Наши бойцы используют бронетехнику и авиацию. Вооруженные силы Украины подтягивают резервы в надежде стабилизировать линию фронта.
Покровское направлениеИдут тяжелые бои. Наши военные развивают успех после занятия посёлка Прогресс, в Новосёловке Первой.
Южнодонецкое направлениеВС России добились успехов в Красногоровке. Гарнизон ВСУ отрезается от снабжения. Помимо этого, наши военные из Георгиевки продвинулись в Максимильяновку.
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Времевское направлениеАрмия России начала атаки в сторону н.п. Макаровка и Благодатное.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство РоссииЗа ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 БПЛА над территорией РФ. Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, два – над Белгородской областью. Помимо этого, над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря средствами ПВО были уничтожены и перехвачены двадцать один БПЛА.
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Дарья Осипова