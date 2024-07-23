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ВСУ минируют мосты в Одессе, ВС РФ уничтожили 18 иностранных наемников: последние новости СВО

Пленный Кожемяко: командование ВСУ скрывало от солдат, что их отправят на штурм
23 июля 2024, 10:20
Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Вооруженные силы Украины заминировали мосты в Одессе на случай капитуляции города, а военные ВС РФ уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО.

Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 23.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм

Украинский военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях.



По его словам, о наступлении подразделению сказали только перед отправкой. Им было приказано вырыть окоп в районе Глубокого и держать оборону. В итоге подразделение попало в окружение российских военных. Тридцать восемь человек убежали, а семь, включая командира, погибли.

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики Вооруженных сил Украины понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР. Он добавил, что российские военные нанесли сильный удар по украинским военным.

Стало известно, почему боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке
Стало известно, почему боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке

ВС РФ уничтожили польский миномет M120K Rak в зоне СВО

Ценную для боевиков ВСУ польскую технику уничтожили военные ВС РФ в зоне СВО. Как уточнил польский портал Interia, речь идет о миномете M120K Rak. Отмечается, что вооружение можно поставить в один ряд с самыми современными аналогами Запада, которые используются в боевых действиях на Украине.

ВСУ заминировали мосты в Одессе на случай капитуляции города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты в Одессе на случай сдачи города. По словам представителя подполья, в настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения.

Фото: istockphoto/kaetana_istock

Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине

Полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что российские военные нанесли точечный ракетный удар по дислокации иностранных наемников в районе Одессы. Сообщается, что в результате удара погибло 18 бойцов. Кроме этого, 25 оказались ранены.

Харьковское направление

Боевики Вооруженных сил Украины предприняли несколько безуспешных накатов на позиции российских военных у н.п. Волчанские Хутора и Глубокое. Отмечается, что в Волчанске идут стрелковые бои высокой интенсивности.

ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео
ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео

Купянское направление

По данным Telegram-канала «Рыбарь», поступают сообщения об успехах ВС РФ в Синьковке.

Торецкое направление

Российские военные в городе Железное смогли закрепиться вдоль улиц Житомирская, Кобзаря и Школьная. Южнее посёлка Пивденное ВС РФ заняли два террикона.

В Нью-Йорке бои идут уже в центральной части посёлка. Наши бойцы используют бронетехнику и авиацию. Вооруженные силы Украины подтягивают резервы в надежде стабилизировать линию фронта.

Покровское направление

Идут тяжелые бои. Наши военные развивают успех после занятия посёлка Прогресс, в Новосёловке Первой.

Южнодонецкое направление

ВС России добились успехов в Красногоровке. Гарнизон ВСУ отрезается от снабжения. Помимо этого, наши военные из Георгиевки продвинулись в Максимильяновку.

Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Красногоровке
Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Красногоровке

Времевское направление

Армия России начала атаки в сторону н.п. Макаровка и Благодатное.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 БПЛА над территорией РФ. Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, два – над Белгородской областью. Помимо этого, над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря средствами ПВО были уничтожены и перехвачены двадцать один БПЛА.

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#пво
Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»
Губернатор Кондратьев: украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»
23 июля 2024, 09:57

Фото: iStock/NiseriN

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что дроны ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ».
По словам главы российского региона, начался локальный пожар, угрозы распространения огня нет. Кондратьев добавил, что в результате украинской атаки есть пострадавшие и погибший.

Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим будет ​оказана необходимая помощь, ​добавил Кондратьев.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Словакия против своего желания обеспечивает Киев снарядами
Bloomberg: Словакия против своего желания обеспечивает Украину боеприпасами
23 июля 2024, 09:13

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Словакия планирует увеличить производство боеприпасов, но при этом власти не могут контролировать, куда эта продукция будет направлена. Об этом сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк, передает Bloomberg.
Согласно информации источника, Словакия официально отказалась помогать Киеву в военном вопросе, но снаряды страны все равно попадают На Украину. Калиняк добавил, что покупатели боеприпасов сами определяют, куда их поставлять.

Министр обороны страны заключил, что ограничения производства оборонной продукции не произойдет, поскольку это бы нанесло ущерб интересам Словакии.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз заявлял, что республика не будет оказывать военную помощь Украине.

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Стало известно, почему боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке
Марочко: ВСУ оставили позиции в Макеевке из-за серьезных потерь
23 июля 2024, 08:41

Фото: iStock/Irina Piskova

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики Вооруженных сил Украины понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, они отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населенного пункта. Он добавил, что российские военные нанесли сильный удар по украинским боевикам.

Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что российские военные нанесли точечный ракетный удар по дислокации иностранных наемников в районе Одессы. Сообщается, что в результате удара погибло 18 бойцов. Кроме этого, 25 оказались ранены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#сво
#удар
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
23 июля 2024, 07:40

Фото: iStock/e-crow

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 БПЛА над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, два – над Белгородской областью. Помимо этого, над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря средствами ПВО были уничтожены и перехвачены двадцать один БПЛА. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
#дроны
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Стали известны планы ВСУ на случай капитуляции Одессы
ВСУ заминировали мосты в Одессе на случай капитуляции города
23 июля 2024, 06:45

Фото: istockphoto/kaetana_istock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты в Одессе на случай сдачи города. Об этом ТАСС рассказал представитель подпольной организации «Дозор».
«В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения. Минирование объектов жизнеобеспечения при отходе ВСУ из населенных пунктов для них обычное явление», – раскрыл представитель подполья.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов по Одессе была разгромлена группа из 18 британских солдат из Специальной авиационной службы (SAS). Кроме того, 25 бойцов были ранены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Офицер раскрыл роль женщин в рядах ВСУ
23 июля 2024, 06:23

Фото: IStock/IherPhoto

Женщины-бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдают за небом на постах противовоздушной обороны (ПВО) под Харьковом, рассказал украинский военный с позывным «Гамбит», передает РИА Новости.
«Женщины не занимают особо какие-то важные места, по крайней мере с наших позиций такое мы не отмечали. Зачастую это либо КПП, либо где-нибудь возле самого Харькова наблюдательные посты, которые следят за небом», – отметил Гамбит.

Собеседник отметил, что подразделения боевой радиоэлектронной разведки (РЭР) военной группировки «Север» не встречали женщин на линии соприкосновения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска сорвали ротацию украинских войск в направлении города Волчанск Харьковской области в результате ночного удара по вокзалу, где располагались украинские войска.

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«Я запрыгнул в танчик и на фарте проскочил»: громкие случаи угона военной техники на СВО
Громкие случаи угона военной техники на спецоперации: что известно
22 июля 2024, 16:55

Фото: iStock/huettenhoelscher

С начала СВО на Украине с обеих сторон конфликта уже не раз происходили угоны военной техники или их неудачные попытки. Совсем недавно, в начале июля 2024 года, сотрудники ФСБ предотвратили важную для украинских спецслужб операцию по угону сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Противник пытался завербовать летчика всеми возможными способами — и тремя миллионами долларов, и итальянским гражданством для семьи и даже угрозами его дочерям, но все оказалось тщетно: пилот сообщил обо всем руководству. Умело обведя украинскую разведку вокруг пальца, ФСБ в ходе оперативной игры выведала расположение аэродрома и по нему нанесли ракетные удары.
О самых громких и резонансных случаях, связанных с угоном военной техники во время СВО, расскажет редакция «Радио 1».

Миллион долларов и можем еще миллион

Фото: Минобороны России
Первый получивший широкую огласку случай с попыткой угона произошел в год начала СВО — в июне 2022. Украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, чтобы те доставили «воздушные суда на контролируемые ВСУ аэродромы». Пилотам предлагали миллион долларов со стороны правительства, и отдельно — еще миллион.

«У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион. Можем с вами договориться — отдельно сверху еще миллион», – заявляли представители ГУР российским летчикам.
Больше всего украинские спецслужбы мечтали о Су-24, Су-34 и Ту-22М3. Летчикам предлагали усыпить свой экипаж клофелином, а после вылететь в сторону Украины.

Вместе с тем пилотам обещали заранее перевести их семьи на Запад. Однако аналитики ФСБ заверяют, что после этого их родня стала бы заложниками ГУР и отказаться от угона стало бы невозможно.
Фото: Минобороны России
Как сообщали тогда в ФСБ, угон курировали представители НАТО, что все равно не помогло украинцам. Силовики поймали курьера, который привез летчику Су-34 аванс в виде 400 тысяч долларов.

После этого, получив информацию об аэродроме в Канатово, где планировали принять угнанный самолет, по нему нанесли несколько ракетных ударов. В итоге ВСУ лишились нескольких командиров и пяти самолетов.

Погубил экипаж и сбежал в Испанию

Фото: Минобороны России
Вторым резонансным случаем стал угон российского вертолета Ми-8АМТШ в августе 2023 года. 28-летний летчик Максим Кузьминов должен был доставить на нем запчасти для истребителей на одну из военных баз, но в пункте назначения так и не приземлился. Он посадил судно в стане противника, в 20 километрах от границы в Харьковской области.

Как позже выяснилось, что Кузьминов якобы с самого начала осуждал СВО, но не мог покинуть ряды ВС РФ, потому и решился на предательство. Получив гарантии безопасности, новых документов и вознаграждения, он перелетел границу на очень низкой высоте в районе Шебекино.

Во время пересечения приграничной зоны Кузьминов попал под обстрел, получил ранение в ногу, но все же доставил вертолет. Как после заявил глава ГУР Буданов, члены экипажа угонщика были убиты за оказание сопротивления.

Однако и сам Кузьминов прожил не сильно дольше преданных им товарищей. После угона он переехал в Испанию, где жил по документам на уроженца Донецка Игоря Шевчука. Там в феврале 2024 года его расстреляли на подземной парковке из пистолета Макарова, а после переехали на автомобиле.

«Птичка в гнезде»

Фото: Минобороны России
Спустя три месяца, в ноябре 2023 года, случился следующий громкий угон военной техники. Украинский командир звена ВВС приземлил в России штурмовик Су-27. Побег для него организовал пилот вертолета Ка-52 и блогер Алексей Воевода.

«Все, наш парень у нас! Я, как основатель сего действия, назову случившееся птичка в гнезде», — написал в тот день Воевода.
Как сообщал бывший министр ДНР Даниил Безносов, пилот ВСУ сотрудничал с Россией с самого начала СВО. В день угона ему открыли безопасный воздушный коридор, чем тот не упустил воспользоваться. Самолет успешно приземлился на одном из военных аэродромов в РФ.

«Я запрыгнул в танчик и на фарте проскочил»

Фото: Минобороны России
Еще одним нашумевшим случаем стал угон танка Т-64 весной 2024 года. В феврале 2022 года житель подконтрольного тогда города Сватово Максим Лихачев находился в Польше. Однако, когда он осенью приехал на Украину по делам, его мобилизовали. Правда гибнуть в рядах ВСУ ему совсем не хотелось.

Максим связался с российской стороной, которая помогла ему организовать побег. Весной этого года, пока украинская армия бежала из-под Авдеевки, он поймал подходящий момент и направился в сторону границы.

«Мне по пути попался вообще уникальный экспонат — танчик (Т-64). Я запрыгнул в него и поехал на ту позицию, куда мне сказали пацаны. Все наши думали, что я танчик погнал в атаку, так я на фарте и проскочил. А там меня уже встретили, все было хорошо», – рассказал Максим Лихачев.
По его словам, танком он раньше никогда не управлял, но ему помог опыт вождения трактора и видео по управлению тяжелой техникой с Ютуба.

Сейчас Лихачев вернулся в подконтрольное России родное Сватово и в июле 2024 года получил гражданство РФ.

Уничтоженный «Кинжалами» аэродром вместо бомбардировщика

Фото: Минобороны России
Последняя известная на данный момент резонансная история произошла в этом месяце и развивалась по лекалам попытки угона в 2022. Украинская разведка решила завербовать российского летчика, чтобы тот доставил им сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия Ту-22М3.

Изначально пилота планировали вынудить сжечь авиатехнику, но потом стали настаивать на угоне.

«Мой собеседник даже не скрывал, что он из украинских спецслужб. Представился Павло, предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — рассказывал пилот.
За угон ему пообещали заплатить три миллиона долларов и организовать переезд в Польшу или Италию. Временами уговоры сменялись угрозами расправы над его дочерьми.
Фото: Минобороны России
От экипажа летчику предлагали избавиться, отравив их сильнодействующими лекарствами или вынужденно катапультировать.

Однако пилот рассказал обо всем военной контрразведке и там предложили выведать у вербовщиков максимум полезной информации.

Украинцы поверили, что пилот согласен на угон, даже оформили его семье итальянские документы. В момент, когда спецслужбы раскрыли расположение секретного аэродрома под Житомиром, куда тот должен был приземлить бомбардировщик, стратегически важный объект уничтожили серией ударов ракетами «Кинжал».

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#разведка
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ВС РФ уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО
ВС РФ уничтожили польский миномет M120K Rak в зоне СВО
22 июля 2024, 16:55

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Ценную для ВСУ польскую технику уничтожили российские военные в зоне спецоперации. Как уточнил польский портал Interia, речь идет о миномете M120K Rak. Авторы материала отметили, что вооружение можно поставить в один ряд с самыми современными аналогами Запада, которые используются в боевых действиях на Украине.
Орудия скорострельные, но у них малая дальность поражения, поэтому минометы весьма уязвимы для российской армии. Таким образом, по заявлению обозревателей, украинские боевики лишились вышеупомянутого самоходного миномета, а также потеряли бронетранспортер на колесах Rosomak.

Ранее сообщалось, что чешское руководство ищет средства, чтобы помогать Украине в 2025 году боеприпасами.

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Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине
Полковник Баньос: Русская ракета уничтожила 18 бойцов британской SAS на Украине
22 июля 2024, 16:03

Фото: iStock/e-crow

Полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что российские военные нанесли точечный ракетный удар по дислокации иностранных наемников в районе Одессы. Об этом пишет «Военное дело».
Сообщается, что в результате удара погибло 18 бойцов. Кроме этого, 25 оказались ранены. Полковник отметил, что эту информацию ему рассказал очень надежный источник.

«И мне говорят, что французские солдаты погибли. Это не наемники, которые являются французами, нет, это солдаты французской армии. Они были убиты в большом количестве, мне сказали, что количестве больше, чем в Алжире», — заявил он.

По его словам, такое количество погибших «пугает». Баньос отметил, что все эти военные являются представителями стран НАТО. Он обратил внимание, что они, скорее всего, задействованы для наведения беспилотников и ракет. Полковник считает, что бойцы SAS на Украине обучали украинские силы специальных операций на местах, а также проводили «дезорганизационные операции».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что около десяти иностранных наемников попали под удар ВС РФ в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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