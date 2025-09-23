Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода

23 сентября 2025, 23:11

Гладков сообщил о последствиях ракетного обстрела Белгорода

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранения получили пять человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.