Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода
Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранения получили пять человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
Прилет произошел на территории коммерческого объекта. Бригада скорой помощи госпитализировала в городскую больницу №2 трех мужчин и одну женщину. У них зафиксированы осколочные ранения рук и ног. Еще один пострадавший направлен в областную клиническую больницу с артериальным кровотечением.
На территории предприятия загорелось одно из зданий, пожар потушен сотрудниками спецслужб. Кроме того, повреждено остекление социального объекта, расположенного неподалеку.
На месте происшествия работают оперативные службы. Данные о последствиях обстрела уточняются, доложил Гладков.
