Над Таганрогом раздались взрывы на фоне работы ПВО
Над Таганрогом прогремела серия взрывов. Предварительно, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что слышали от 5 до 7 взрывов, при этом в небе можно было заметить вспышки и дым. В городе сработала сирена воздушной тревоги. Официальных данных относительно возможных жертв и разрушений пока не поступало.
Ранее стало известно, что в Белгороде из-за ракетного обстрела со стороны ВСУ пострадали пять человек.
Во Льгове Курской области зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и энергетики. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, это привело к временному отключению электричества в городе и районе.
23 сентября в Минобороны РФ сообщили о переходе под контроль России большей части Купянска.