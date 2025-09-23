Над Таганрогом раздались взрывы на фоне работы ПВО

23 сентября 2025, 23:08

SHOT: Серия взрывов прогремела над Таганрогом, ПВО отражает атаку БПЛА

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Таганрогом прогремела серия взрывов. Предварительно, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Очевидцы рассказали, что слышали от 5 до 7 взрывов, при этом в небе можно было заметить вспышки и дым. В городе сработала сирена воздушной тревоги. Официальных данных относительно возможных жертв и разрушений пока не поступало.



Ранее стало известно, что в Белгороде из-за ракетного обстрела со стороны ВСУ пострадали пять человек.



