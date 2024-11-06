Пять дронов ВСУ уничтожены за час в небе над Брянской и Белгородской областями

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО Минобороны РФ сбили два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Брянским районом. Вскоре был замечен и уничтожен третий БПЛА.
По словам Губернатора, жертв и разрушений в результате инцидента нет, и оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Он отметил, что беспилотники были уничтожены системой противовоздушной обороны РФ, сработавшей над Брянским районом.
В это же время еще два БПЛА самолетного типа были замечены над территорией Белгородской области. Они успешно устранены, сообщают в Минобороны России.
Все пять дронов были сбиты за один час, в период с 21:00 до 22:00 мск времени.
Необходимые меры для обеспечения безопасности приняты, угроза для жителей отсутствует.
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Он отметил, что беспилотники были уничтожены системой противовоздушной обороны РФ, сработавшей над Брянским районом.
В это же время еще два БПЛА самолетного типа были замечены над территорией Белгородской области. Они успешно устранены, сообщают в Минобороны России.
Все пять дронов были сбиты за один час, в период с 21:00 до 22:00 мск времени.
Необходимые меры для обеспечения безопасности приняты, угроза для жителей отсутствует.
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Мария Моисеева