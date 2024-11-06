Ночью три БПЛА ВСУ атаковали Курскую и Орловскую области

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В ночь на 6 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в Курской и Орловской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что два вражеских беспилотника сбиты в Курской области и один – в Орловской.
Напомним, ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде во вторник, 5 ноября. Украинский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек. Одному из них понадобилась госпитализация. Для людей поврежденного дома организовали ПВР.
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Элина Позднякова