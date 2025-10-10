Достижения.рф

В Киеве из-за блэкаута после удара ВС РФ начался транспортный коллапс

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

В Киеве после очередного удара Вооружённых сил России произошёл масштабный блэкаут, вызвавший серьёзные перебои с электроснабжением и транспортный коллапс на левом берегу города. Об этом сообщают украинские СМИ.



Как оказалось, на левом берегу столицы из-за отсутствия электричества значительно нарушено движение транспорта. Метро работает с перебоями — по зелёной ветке поезда ходят только по правому берегу, а цены на такси резко выросли.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что ситуация с электроснабжением остаётся сложной. Это негативно сказывается на работе общественного транспорта и усложняет перемещение жителей города.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0