В Киеве из-за блэкаута после удара ВС РФ начался транспортный коллапс

10 октября 2025, 17:04

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

В Киеве после очередного удара Вооружённых сил России произошёл масштабный блэкаут, вызвавший серьёзные перебои с электроснабжением и транспортный коллапс на левом берегу города. Об этом сообщают украинские СМИ.