Пять из шести ТЭС серьезно разрушены, заявили на Украине

Фото: iStock/Roman Novitskii
Удары по теплоэлектростанциям (ТЭС) на Украине нанесли серьезный ущерб, в результате чего было потеряно 80% генерирующих мощностей станции, сообщил местный энергетичский холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
«80 процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», – указано в сообщении.
Компания также сопроводила сообщение видео, на котором запечатлены последствия атаки на одну из ее теплоэлектростанций. По данным холдинга, атака произошла в период с 22 по 29 марта.
29 марта, после бомбардировки энергосистем Украины, Министерство энергетики Украины призвало молчать о последствиях и целях российский ударов.
Читайте также:
Порошенко заявил о планах участвовать в следующих выборах на Украине
В Великобритании рассказали о печальной судьбе Харькова
На Украине прокомментировали информацию об эвакуации жителей Харькова
Александр Климов