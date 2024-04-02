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Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует участвовать в следующих президентских выборах. Об этом политик заявил в интервью Al Jazeera.
«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, – да», – отметил Порошенко.
По его мнению, для того чтобы выборы состоялись, Киев должен добиться успеха на поле боя. Порошенко также выразил намерение принять участие в выборах в Европарламент, если Украина вступит в ЕС.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, заявил, что Владимир Зеленский незаконно правит Украиной.
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Александр Климов