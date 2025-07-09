Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение специалистов РФ

09 июля 2025, 07:44

РИА Новости: Специалисты РФ начали изучать попавший им в руки безэкипажный катер ВСУ

Фото: iStock/Kesu01

Специалисты Центра специального назначения «Барс-Сармат» начали исследование захваченного безэкипажного катера ВСУ, который должен был провести атаку наКрым. Об этом сообщил специалист подразделения с позывным «Адвокат» в интервью РИА Новости.





По словам источника, украинские силы активно применяют подобные беспилотные катера в акватории Черного моря на протяжении нескольких лет. Эти плавсредства несут взрывчатку, детонирующую при столкновении с целью.



Анализируемый образец создан на базе мексиканского гидроцикла и оснащен инерционной системой навигации. Его боевая часть содержала 150 кг взрывчатого вещества, а запас хода оценивается в 400 км. Двигатель катера был незначительно доработан.





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«Бак емкостью 40 литров. Крейсерская скорость данного изделия составляет 90 километров в час. Ориентировочный запас хода, что мы смогли получить с контроллера, составляет около 400 километров…», — объяснил «Адвокат».