Пятилетняя девочка одна выжила при ударе ВСУ по её дому с семьёй под Белгородом

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Маленькая девочка оказалась единственной выжившей после удара ВСУ по дому в Белгородской области, в котором находилась её семья. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что из пятерых находившихся в частном доме выжить удалось лишь пятилетней (по другой информации – шестилетней) девочке, которой сейчас оказывается вся необходимая помощь.
Telegram-канал Mash уточняет, что семья девочки занималась волонтёрством и помогала участникам СВО. Они переехали в село Никольское Белгородской области из Якутии пять лет назад. Несмотря на начало спецоперации и участившиеся обстрелы приграничных территорий, семья отказывалась переезжать.
Отмечается, что в доме находились мать девочки со своим гражданским мужем, её бабушка и брат-подросток. У ребёнка остался дедушка, который в момент удара находился не дома и отец, с которым её мать находилась в разводе. Он уже выехал в дочери.
Девочку успешно прооперировали, она находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Прогнозы врачей положительные.
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Telegram-канал Mash уточняет, что семья девочки занималась волонтёрством и помогала участникам СВО. Они переехали в село Никольское Белгородской области из Якутии пять лет назад. Несмотря на начало спецоперации и участившиеся обстрелы приграничных территорий, семья отказывалась переезжать.
Девочку успешно прооперировали, она находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Прогнозы врачей положительные.
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Анастасия Чинкова