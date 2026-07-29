QR-код для получения льгот через «Госуслуги» заработал для участников СВО
На портале «Госуслуги» запущен сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Он даёт возможность участникам специальной военной операции и их родственникам подтверждать свой статус, чтобы получать льготы при посещении культурных и спортивных событий.
Чтобы получить код, пользователь должен иметь смартфон с приложением «Госуслуги» и подтверждённую учётная запись. Гражданин заходит на нужную страницу, выбирает «Получить», и система запрашивает данные от Министерства обороны.
Если информация совпадает, создаётся QR-код, действующий пять минут. При отсутствии данных приложение предлагает инструкции для оформления бумажной справки в военно-служебном центре. На месте посетитель показывает код сотруднику, который проверяет его за несколько секунд с помощью приложения «Госскан».
Система облегчает получение льгот, экономит время и уменьшает бумажную работу. QR-код — это один из вариантов, его оформление не обязательно: можно также предъявить бумажную справку или удостоверение ветерана. Проект — часть программы цифровой трансформации социальной поддержки, его поддерживают Министерство культуры и Министерство спорта.
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