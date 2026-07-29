QR-код для получения льгот через «Госуслуги» заработал для участников СВО

29 июля 2026, 18:23

Фото: iStock/Sorapop

На портале «Госуслуги» запущен сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Он даёт возможность участникам специальной военной операции и их родственникам подтверждать свой статус, чтобы получать льготы при посещении культурных и спортивных событий.