29 июля 2026, 08:54

Фото: iStock/razihusin

Российские военнослужащие рассказали о деталях выполнения боевых задач сразу на нескольких направлениях. Также стали известны обстоятельства установления контроля над одним из населенных пунктов в Харьковской области, а также результаты ударов по позициям и пунктам управления беспилотниками ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Контроль над Артельным и продвижение вперед Удары по пунктам БПЛА на Краснолиманском направлении Точный удар Ми-28нм Пункты управления БПЛА под огнем Уничтожение склада снабжения под Краматорском Удары по портовой инфраструктуре и морским перевозкам

Контроль над Артельным и продвижение вперед

В Рязани после налета БПЛА загорелось предприятие, шесть человек пострадали

Фото: iStock/NiseriN

Удары по пунктам БПЛА на Краснолиманском направлении

Обломки ракеты ВСУ попали в многоэтажку в Таганроге, погибла женщина

Точный удар Ми-28нм

Фото: iStock/camptoloma

Пункты управления БПЛА под огнем

Уничтожение склада снабжения под Краматорском

Александр Розенбаум передал технические средства для борьбы с БПЛА

Фото: iStock/aapsky

Удары по портовой инфраструктуре и морским перевозкам