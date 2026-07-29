Срыв морских перевозок, удар Ми-28нм по пункту управления БПЛА и активное наступление ВС РФ: последние новости СВО на 29 июля
Российские военнослужащие рассказали о деталях выполнения боевых задач сразу на нескольких направлениях. Также стали известны обстоятельства установления контроля над одним из населенных пунктов в Харьковской области, а также результаты ударов по позициям и пунктам управления беспилотниками ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Контроль над Артельным и продвижение вперед
Военнослужащие 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» раскрыли подробности установления контроля над населенным пунктом Артельное в Харьковской области. Операция была проведена совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) 22 июля 2026 года.
Во время наступления штурмовые подразделения танкового полка действовали на левом фланге. В ходе боевых действий они уничтожили опорные пункты, огневые точки, а также полевые места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Следовавшие за ними группы закрепились на занятых рубежах, нарушив систему логистического обеспечения ВСУ. Это не позволило противнику провести ротацию подразделений и создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения в населенном пункте.
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Наступление велось при активной поддержке ствольной и минометной артиллерии, а также подразделений беспилотных систем. Штурмовики действовали небольшими группами по два-три человека, уничтожая опорные пункты ВСУ под сопровождением операторов разведывательных беспилотников.
Как отмечается, грамотное планирование операции привело к дезорганизации противника, который не смог оказать активного сопротивления. Военнослужащие 11-го танкового полка также взяли в плен нескольких бойцов ВСУ. По их словам, были получены сведения о местонахождении командиров, пунктах запуска БПЛА и огневых позициях.
Подразделения группировки войск «Север», одновременно развивая наступление на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
Отмечается, что войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
Удары по пунктам БПЛА на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении расчет барражирующего боеприпаса «Куб» войск беспилотных систем в составе 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» обнаружил и уничтожил пункт БПЛА, а также скопление живой силы ВСУ.
Во время воздушной разведки были выявлены тщательно замаскированные позиции и место сосредоточения личного состава. Полученная информация в режиме реального времени поступила на командный пункт беспилотных систем. После получения целеуказания оператор ввел координаты цели, выполнил необходимые баллистические расчеты и обеспечил устойчивую связь с боеприпасом.
Инженерно-технические специалисты оснастили изделие осколочно-фугасной боевой частью и завершили предполетную подготовку. После этого по району цели были произведены пуски нескольких барражирующих боеприпасов.
Отмечается, что особенностью применения «Куба» стало преодоление эшелонированной системы радиоэлектронной борьбы и сети постов воздушного наблюдения противника. На завершающем участке полета наведение осуществлялось по спутниковой навигации с переходом в вертикальное пикирование, что, как сообщается, исключило возможность перехвата средствами ПВО малой дальности.
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По сведениям военных, оперативное поражение выявленных целей позволило обеспечить дальнейшее продвижение российских штурмовых подразделений и лишило противника возможности наносить удары по наступающим группам пехоты.
Точный удар Ми-28нм
Экипаж вертолета Ми-28нм ликвидировал пункт управления БПЛА в зоне ответственности группировки войск «Центр». Перед выполнением боевой задачи военные получили координаты расположения живой силы и замаскированного пункта.
удар
В ходе вылета экипаж нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по указанным координатам. Согласно докладу разведки, цель была успешно поражена. После выполнения поставленной задачи вертолет благополучно вернулся на аэродром базирования.
Пункты управления БПЛА под огнем
Расчеты артиллерийских орудий и операторы ударных дронов «Южной» группировки войск продолжают уничтожать пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, которые используются для противодействия работе российских штурмовых подразделений в Краматорском районе.
Два таких пункта были выявлены и уничтожены в населенном пункте Куртовка Дружковской городской общины. Один объект был поражен артиллерийским огнем, второй уничтожил расчет беспилотника.
Кроме того, в районе Алексеево-Дружковки расчеты ударных дронов 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск ликвидировали еще одно укрытие, из которого действовал расчет БПЛА.
Уничтожение склада снабжения под Краматорском
Операторы подразделения войск беспилотных систем 1442-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск уничтожили крупный склад материальных средств ВСУ в Краматорском районе.
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Во время воздушной разведки в населенном пункте Алексеево-Дружковка был обнаружен склад, оборудованный в подвальном помещении одного из многоквартирных домов, оставленных мирными жителями. В ходе дополнительной разведки выяснилось, что запасы военного назначения также размещались в примыкающем к зданию строении.
Для поражения цели были задействованы два FPV-дрона с управлением по оптоволоконному кабелю. Они последовательно атаковали сначала подвальное помещение, а затем пристройку, где также хранились материальные средства. После ударов вспыхнул мощный пожар, полностью уничтоживший обе точки хранения запасов.
Удары по портовой инфраструктуре и морским перевозкам
Вечером 28 июля и в ночь на 29 июля Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые использовались для доставки грузов в интересах ВСУ.
В результате применения беспилотных летательных аппаратов в порту «Николаев» — на территории государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт» — были поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинских подразделений.
Кроме того, вечером 28 июля российские беспилотники нанесли удары по двум сухогрузам, находившимся в море восточнее Одессы. По сведениям Минобороны РФ, суда перевозили вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».