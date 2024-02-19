Участники СВО смогут получить квалификацию воспитателей и учителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Движение «Ветераны России» и Государственный университет просвещения предложили бесплатное обучение участников спецоперации на курсе «Интерактивные образовательные технологии в работе с детьми и молодёжью». Об этом сообщили в этих двух организациях.
Курс предоставляет уникальную возможность приобрести квалификацию «воспитатель» или «учитель» с последующим трудоустройством в сфере начального, основного и среднего общего образования. Обучение будет проходить на базе Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки кафедры непрерывного образования Государственного университета просвещения.
Для участия в курсе нужно заполнить анкету по ссылке и направить её на электронную почту: vpvr@veteransrussian.ru.
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«Цель инициативы – воспитание и поддержка молодого поколения, расширение деятельности в школах и среди подростковых детских коллективов. После завершения контракта в зоне СВО военнослужащие и добровольцы будут задействованы в социально ответственном деле, станут образцом поведения и наставниками для подрастающего поколения», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская