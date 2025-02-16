Рабочие в Греции не дали проехать грузовикам с 350 тоннами тротила для Украины

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В Греции рабочие заблокировали 18 грузовиков с 350 тоннами взрывчатых веществ, которые были доставлены в город Лаврио для производства боеприпасов для Украины, передает информационный сайт Компартии Греции 902.gr.
Представители местного Рабочего центра заблокировали проезд машинам, которые перевозили взрывчатку без должных мер предосторожности через город. Уточняется, что тротил предназначался для производства снарядов калибра 155 миллиметров для поставок ВСУ.
Участник протеста добились того, чтобы часть взрывчатки вернули обратно. Согласно информации сайта, перевозку осуществят снова в ночное время, когда все предприятия и магазины в городе Лаврио будут закрыты. По факту произошедшего полиция проводит проверку.
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Участник протеста добились того, чтобы часть взрывчатки вернули обратно. Согласно информации сайта, перевозку осуществят снова в ночное время, когда все предприятия и магазины в городе Лаврио будут закрыты. По факту произошедшего полиция проводит проверку.
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Екатерина Коршунова