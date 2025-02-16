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Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
На востоке села Дарьино продолжается операция российской армии по зачистке лесополос от остатков сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе этих действий российские войска стремятся обеспечить контроль над территорией и минимизировать угрозу со стороны противника.
В районе Свердликово фиксируются упорные бои. Противник предпринял неудачную контратаку с целью вернуть утраченные позиции, однако столкнулся с организованным сопротивлением российских сил. В результате контратаки ВСУ не достигли поставленных целей и понесли потери.
ВС РФ завершили зачистку территории в Черкасской Конопельке, однако в лесах к северу от населенного пункта остаются небольшие группы украинских боевиков, участвовавших в неудачном контрнаступлении 6 февраля. Штурмовые группы постепенно вытесняют их и предотвращают попытки возвращения к своим. На южном направлении, в районе Суджи, продолжаются активные столкновения. Российские десантники добились успеха, продвигаясь на северо-запад от Гуево.
Украинские формирования продолжают перебрасывать резервы на курский плацдарм, готовя новые атаки. Наши силы активно работают на подходах, нанося удары по противнику. За прошедшие сутки в ходе атаки на позиции 47-й бригады в Сумской области ВСУ понесли существенные потери.
Российские силы продолжают наступательные операции, вытесняя украинские подразделения из оборонительных позиций к западу от Славянки. Успешные действия привели к выравниванию фронта в данном секторе, что открывает возможности для новых атак.
ВС РФ продолжают наступление в районе села Запорожье, стремясь захватить Троицкое и Орехов, что может кардинально изменить ситуацию в регионе и расширить тактические возможности.
На севере Преображенки российские силы укрепились на новых позициях, проводя разведку боем для оценки обороны противника перед возможным штурмом. В районе Покровска продолжаются активные боевые действия. Особенно ожесточённые столкновения происходят за контроль над населённым пунктом Котлино, большая часть которого всё ещё остаётся в «серой» зоне.
В районе Зверево украинские войска усилили свои действия, но не добились значительных успехов. В Песчаном попытки контратак ВСУ не увенчались успехом. Возле села Дачное российские военные успешно отразили нападение украинских сил и начали продвижение в направлении Лысовки. На восточном фланге Покровского направления российские силы заняли село Берёзовка, расположенное к северу от Водяного Второго.
Тарасовка остаётся важным стратегическим пунктом. Существует вероятность того, что украинские войска могут оказаться в окружении из-за наступления российских сил с запада и юга.
На западной части Угледарского направления российские силы продолжают наступательные действия, продвигаясь в украинские позиции между Новосёлкой и Времевкой. Предположительно, целью являются населенный пункт Бурлацкое, находящееся в тылу украинских войск.
На востоке фронта армия РФ инициировала масштабное наступление в южной зоне кураховского «кармана». Российские войска атакуют населённый пункт Улаклы с юго-востока и востока. Действия штурмовых групп создают сложные условия для украинских сил в этом регионе.
После захвата Дачного под угрозой оказался важный оборонительный узел украинских сил. В этом районе расположены несколько крупных населённых пунктов, таких как Богатырь, Константинополь, Улаклы, Алексеевка и Андреевка, находящиеся близко друг к другу. В центре внимания по-прежнему находится укреплённый пункт, расположенный между Алексеевкой и Андреевкой, где сейчас разворачиваются ожесточённые бои.
Купянское направление
На Купянском направлении наступление российских войск замедлилось на западном берегу реки Оскол, особенно в зонах Западного, Двуречной и Фиголевки. Тем не менее, авиация РФ продолжает активные атаки на важные позиции противника. Недавнее уничтожение одной из речных переправ значительно затруднило логистику украинских сил.
На Северском направлении российские силы продолжают наступление в западной части Белогоровки. Воздушные силы РФ атаковали вражеский бункер в районе Мелового карьера. Украинские войска, в свою очередь, сохраняют контроль над южными окраинами и высотами, но давление со стороны ВС РФ заставляет их отступать. Обе стороны активно применяют беспилотники для корректировки огня, а пехота укрывается в подвалах разрушенных строений, периодически участвуя в ожесточенных боях.
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Курская область
На востоке села Дарьино продолжается операция российской армии по зачистке лесополос от остатков сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе этих действий российские войска стремятся обеспечить контроль над территорией и минимизировать угрозу со стороны противника.
В районе Свердликово фиксируются упорные бои. Противник предпринял неудачную контратаку с целью вернуть утраченные позиции, однако столкнулся с организованным сопротивлением российских сил. В результате контратаки ВСУ не достигли поставленных целей и понесли потери.
ВС РФ завершили зачистку территории в Черкасской Конопельке, однако в лесах к северу от населенного пункта остаются небольшие группы украинских боевиков, участвовавших в неудачном контрнаступлении 6 февраля. Штурмовые группы постепенно вытесняют их и предотвращают попытки возвращения к своим. На южном направлении, в районе Суджи, продолжаются активные столкновения. Российские десантники добились успеха, продвигаясь на северо-запад от Гуево.
Украинские формирования продолжают перебрасывать резервы на курский плацдарм, готовя новые атаки. Наши силы активно работают на подходах, нанося удары по противнику. За прошедшие сутки в ходе атаки на позиции 47-й бригады в Сумской области ВСУ понесли существенные потери.
Покровское направление
Российские силы продолжают наступательные операции, вытесняя украинские подразделения из оборонительных позиций к западу от Славянки. Успешные действия привели к выравниванию фронта в данном секторе, что открывает возможности для новых атак.
ВС РФ продолжают наступление в районе села Запорожье, стремясь захватить Троицкое и Орехов, что может кардинально изменить ситуацию в регионе и расширить тактические возможности.
На севере Преображенки российские силы укрепились на новых позициях, проводя разведку боем для оценки обороны противника перед возможным штурмом. В районе Покровска продолжаются активные боевые действия. Особенно ожесточённые столкновения происходят за контроль над населённым пунктом Котлино, большая часть которого всё ещё остаётся в «серой» зоне.
В районе Зверево украинские войска усилили свои действия, но не добились значительных успехов. В Песчаном попытки контратак ВСУ не увенчались успехом. Возле села Дачное российские военные успешно отразили нападение украинских сил и начали продвижение в направлении Лысовки. На восточном фланге Покровского направления российские силы заняли село Берёзовка, расположенное к северу от Водяного Второго.
Тарасовка остаётся важным стратегическим пунктом. Существует вероятность того, что украинские войска могут оказаться в окружении из-за наступления российских сил с запада и юга.
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Угледарское направление
На западной части Угледарского направления российские силы продолжают наступательные действия, продвигаясь в украинские позиции между Новосёлкой и Времевкой. Предположительно, целью являются населенный пункт Бурлацкое, находящееся в тылу украинских войск.
На востоке фронта армия РФ инициировала масштабное наступление в южной зоне кураховского «кармана». Российские войска атакуют населённый пункт Улаклы с юго-востока и востока. Действия штурмовых групп создают сложные условия для украинских сил в этом регионе.
После захвата Дачного под угрозой оказался важный оборонительный узел украинских сил. В этом районе расположены несколько крупных населённых пунктов, таких как Богатырь, Константинополь, Улаклы, Алексеевка и Андреевка, находящиеся близко друг к другу. В центре внимания по-прежнему находится укреплённый пункт, расположенный между Алексеевкой и Андреевкой, где сейчас разворачиваются ожесточённые бои.
Купянское направление
На Купянском направлении наступление российских войск замедлилось на западном берегу реки Оскол, особенно в зонах Западного, Двуречной и Фиголевки. Тем не менее, авиация РФ продолжает активные атаки на важные позиции противника. Недавнее уничтожение одной из речных переправ значительно затруднило логистику украинских сил.
Северское направление
На Северском направлении российские силы продолжают наступление в западной части Белогоровки. Воздушные силы РФ атаковали вражеский бункер в районе Мелового карьера. Украинские войска, в свою очередь, сохраняют контроль над южными окраинами и высотами, но давление со стороны ВС РФ заставляет их отступать. Обе стороны активно применяют беспилотники для корректировки огня, а пехота укрывается в подвалах разрушенных строений, периодически участвуя в ожесточенных боях.
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Елена Генералова