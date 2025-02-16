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Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что войска НАТО стараются попасть на Украину «под прикрытием». Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции. В то же время государства Европейского союза, в особенности Франция и Англия, соглашаются на «любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу», добавил Смирнов.
Натовским военным «нечего делать» на территории Украины, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Натовским военным «нечего делать» на территории Украины, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова