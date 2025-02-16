В Крыму рассказали, как войска НАТО стремятся попасть на Украину

США могут ожидать от России «территориальных уступок» и отказа от применении силы в дальнейшем в процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.