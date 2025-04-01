Работа моделью, развод из-за СВО и возвращение в Россию: повороты судьбы Янины Студилиной

Янина Студилина (Фото: Инстаграм** @yanina_studilina)
Янина Студилина стала известна публике, ярко исполнив роль стервы в сериале «Ранетки». Карьера актрисы сложилась удачно, однако в отношениях с мужем пришлось поставить точку из-за политических разногласий.
О том, что известно о жизни Янины Студилиной — в материале «Радио 1».
Янина Студилина родилась 6 августа 1985 года в Омске. Когда девочке было пять лет, семья переехала в Москву. Необычное имя придумала внучке бабушка, инженер космического агентства.
Артистические таланты начали проявляться у Янины еще в малом возрасте. В 2000 году она окончила театрально-музыкальную школу им. Сергея Казарновского.
Родители хотели, чтобы дочь получила серьезную профессию, в результате Студилина окончила Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, где училась на факультете экономики. В студенческие годы, несмотря на невысокий рост в 168 см, Янина работала моделью и на телеканале RU.TV.
По совету народного артиста России Валерия Баринова девушка пошла учиться в театральный вуз. В 2011 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. В 2012–2013 годах училась в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. В это время она снялась с актерами Гонсало Варгасом и Джеймсом Бибери в пилотной серии триллера Russian Room.
Наибольшую популярность артистка приобрела после выхода телесериала «Ранетки», где Янина Студилина сыграла Полину Зеленову.
Спустя время Янина громко заявила о себе в триллере «Ясновидящая». Девушка появилась на экране практически голой. Несмотря на то, что роль снова была второстепенной, многие оценили талант начинающей актрисы. Интерес к своей персоне блондинка поддержала и с помощью откровенной фотосессии для журнала GQ.
Первой крупной киноролью Студилиной стала работа в фильме Федора Бондарчука «Сталинград», в котором Янина сыграла Машу.
Были и опасные моменты в карьере артистки. Например, на съемках сериала «Остров» в Доминиканской республике девушка расхаживала в одном купальнике на утесе. В этот момент подъехали местные жители на пикапах, в руках у которых были автоматы.
Студилина также снялась в сериалах «Доктор Рихтер — 2», «Жизнь по вызову», «Бедный олигарх — 2», «Красная королева» и других.
В начале 2021 года актриса поучаствовала в проекте «Танцы со звездами». Ее партнером и наставником стал хореограф Денис Тагинцев. Спустя время она решила вновь появиться в амплуа танцовщицы, только теперь в проекте «Ледниковый период».
На заре карьеры кокетливой артистке приписывали множество романов, но достаточно быстро она развеяла все слухи и вышла замуж. Избранником Студилиной стал сын известного продюсера, Александра Роднянского*, Александр Роднянский-младший. В отличие от отца, он был далек от мира кино и преподавал экономику в Кэмбриджском университете.
Роднянский родился в Киеве, но в возрасте шести лет вместе с семьей переехал в Германию. Карьеру ученого сын кинорежиссера строил в Соединенных Штатах и Великобритании.
Роман между Студилиной и Роднянским-младшим начался в 2008-м. Спустя год они поженились, но пышной свадьбы, о которой мечтала Янина, не случилось. Зато супруг показал ей жизнь во всей красе в разных странах.
Янина и Александр жили в США, в Англии и в Европе. Через восемь лет у них родилась дочь Анна. Но даже после материнства амбициозная актриса хотела строить карьеру. В Штатах Студилина снялась в пилотном триллере Russian Room. Параллельно она принимала предложения и в России.
Первое время Александр спокойно принимал желание жены строить карьеру, но со временем характер мужа дал о себе знать, и появилась ревность. Однако не это стало главной причиной разрыва. В 2019 году Роднянский-младший занял пост советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам.
После начала СВО в семье стали происходить жуткие ссоры. Янина хотела жить в Москве, а Александр работал на таком посту, что совмещать это было уже невозможно. К тому же тесть Студилиной, российский кинопродюсер Александр Роднянский*, отрекся от РФ. В результате актриса подала на развод. Вместе с дочкой звезда перебралась в Москву.
По слухам, вскоре после развода у Янины закрутился новый роман. СМИ приписывали ей отношения с Владимиром Герасимовым.
Согласно словам артистки, первый неудачный опыт не отбил у нее желание строить личную жизнь.
Нынешний предполагаемый возлюбленный Янины является депутатом и работает в компании «Лукойл». А его отец, Евгений Герасимов, народный артист РФ. Янина никак не комментирует слухи о новом романе. Но при этом регулярно заявляет, что необходимо разобраться со своим внутренним состоянием, прежде чем строить отношения.
Карьера Янины Студилиной после возвращения в Россию пошла в гору. Она впервые появилась на сцене театра, исполняя значимые роли — например, главная героиня в спектакле «Ночь нежна».
Сегодня Янина продолжает играть в кино и театре. Она задействована в таких спектаклях, как «Ночь нежна», «Маленький принц» и «Человек-амфибия» и других.
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*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов
**Запрещен в РФ
Детство и юность
Янина Студилина родилась 6 августа 1985 года в Омске. Когда девочке было пять лет, семья переехала в Москву. Необычное имя придумала внучке бабушка, инженер космического агентства.
Артистические таланты начали проявляться у Янины еще в малом возрасте. В 2000 году она окончила театрально-музыкальную школу им. Сергея Казарновского.
Родители хотели, чтобы дочь получила серьезную профессию, в результате Студилина окончила Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, где училась на факультете экономики. В студенческие годы, несмотря на невысокий рост в 168 см, Янина работала моделью и на телеканале RU.TV.
По совету народного артиста России Валерия Баринова девушка пошла учиться в театральный вуз. В 2011 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. В 2012–2013 годах училась в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. В это время она снялась с актерами Гонсало Варгасом и Джеймсом Бибери в пилотной серии триллера Russian Room.
Карьера
Наибольшую популярность артистка приобрела после выхода телесериала «Ранетки», где Янина Студилина сыграла Полину Зеленову.
«Потом в моей жизни появился сериал «Ранетки». Это была моя первая большая роль, по ней меня стали узнавать. И я окончательно решила, что хочу стать актрисой», — вспоминала в одном из интервью Студилина.
Спустя время Янина громко заявила о себе в триллере «Ясновидящая». Девушка появилась на экране практически голой. Несмотря на то, что роль снова была второстепенной, многие оценили талант начинающей актрисы. Интерес к своей персоне блондинка поддержала и с помощью откровенной фотосессии для журнала GQ.
Янина Студилина (Фото: кадр из сериала «Ранетки»)
Первой крупной киноролью Студилиной стала работа в фильме Федора Бондарчука «Сталинград», в котором Янина сыграла Машу.
Были и опасные моменты в карьере артистки. Например, на съемках сериала «Остров» в Доминиканской республике девушка расхаживала в одном купальнике на утесе. В этот момент подъехали местные жители на пикапах, в руках у которых были автоматы.
«Скажу честно, меня трясло от страха. Я даже решила, что никогда больше не буду сниматься в экзотических странах! Разве что в Москве, в павильонах «Мосфильма». На следующий день у нас появилась охрана. А скоро канал ТНТ принял решение — и я за это очень благодарна — перенести съемки на Сейшелы. Там уж точно безопасно — можно одной ночью ходить и ничего не случится. Если не считать ящериц, которые будут с тобой в душе мыться, и маленьких летающих тараканов», — рассказывала Янина.
Студилина также снялась в сериалах «Доктор Рихтер — 2», «Жизнь по вызову», «Бедный олигарх — 2», «Красная королева» и других.
В начале 2021 года актриса поучаствовала в проекте «Танцы со звездами». Ее партнером и наставником стал хореограф Денис Тагинцев. Спустя время она решила вновь появиться в амплуа танцовщицы, только теперь в проекте «Ледниковый период».
Личная жизнь Янины Студилиной
На заре карьеры кокетливой артистке приписывали множество романов, но достаточно быстро она развеяла все слухи и вышла замуж. Избранником Студилиной стал сын известного продюсера, Александра Роднянского*, Александр Роднянский-младший. В отличие от отца, он был далек от мира кино и преподавал экономику в Кэмбриджском университете.
Роднянский родился в Киеве, но в возрасте шести лет вместе с семьей переехал в Германию. Карьеру ученого сын кинорежиссера строил в Соединенных Штатах и Великобритании.
Брак Янины Студилиной и Александра Роднянского-младшего
Роман между Студилиной и Роднянским-младшим начался в 2008-м. Спустя год они поженились, но пышной свадьбы, о которой мечтала Янина, не случилось. Зато супруг показал ей жизнь во всей красе в разных странах.
Янина и Александр жили в США, в Англии и в Европе. Через восемь лет у них родилась дочь Анна. Но даже после материнства амбициозная актриса хотела строить карьеру. В Штатах Студилина снялась в пилотном триллере Russian Room. Параллельно она принимала предложения и в России.
Янина Студилина с дочкой (Фото: Инстаграм** @yanina_studilina)
«Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя», — делилась артистка.
Первое время Александр спокойно принимал желание жены строить карьеру, но со временем характер мужа дал о себе знать, и появилась ревность. Однако не это стало главной причиной разрыва. В 2019 году Роднянский-младший занял пост советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам.
После начала СВО в семье стали происходить жуткие ссоры. Янина хотела жить в Москве, а Александр работал на таком посту, что совмещать это было уже невозможно. К тому же тесть Студилиной, российский кинопродюсер Александр Роднянский*, отрекся от РФ. В результате актриса подала на развод. Вместе с дочкой звезда перебралась в Москву.
Янина Студилина после развода
По слухам, вскоре после развода у Янины закрутился новый роман. СМИ приписывали ей отношения с Владимиром Герасимовым.
Согласно словам артистки, первый неудачный опыт не отбил у нее желание строить личную жизнь.
«Мне хочется и белое платье, и детей. Просто ещё не время», — откровенничала она.
Нынешний предполагаемый возлюбленный Янины является депутатом и работает в компании «Лукойл». А его отец, Евгений Герасимов, народный артист РФ. Янина никак не комментирует слухи о новом романе. Но при этом регулярно заявляет, что необходимо разобраться со своим внутренним состоянием, прежде чем строить отношения.
Янина Студилина сейчас
Карьера Янины Студилиной после возвращения в Россию пошла в гору. Она впервые появилась на сцене театра, исполняя значимые роли — например, главная героиня в спектакле «Ночь нежна».
Янина Студилина (Фото: Инстаграм** @yanina_studilina)
Успешную карьеру девушке удается совмещать с материнством. Однако наладить отношения с экс-супругом пока не получается. Несмотря на все усилия Янины, бывший муж пока не идет на контакт, даже ради дочери.
Сегодня Янина продолжает играть в кино и театре. Она задействована в таких спектаклях, как «Ночь нежна», «Маленький принц» и «Человек-амфибия» и других.
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*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов
**Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова