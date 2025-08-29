Достижения.рф

Работник украл $3 млн у московской компании и отправил часть из них на помощь ВСУ

Фото: iStock/blinow61

Московская фирма Zunami приостановила деятельность после того, как один из сотрудников украл с криптосчетов компании три миллиона долларов и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Отмечается, что часть украденных средств программист перевёл на нужды ВСУ, а остальное потратил на покупку Ferrari, Audi RS Q8 и пентхауса на Кипре.

Согласно результатам внутреннего расследования, кража происходила в три этапа. После исчезновения злоумышленника компания понесла серьёзные убытки и прекратила работу.

Сейчас подозреваемый находится за границей, предположительно в Дубае, и отрицает свою вину.

Анастасия Чинкова

