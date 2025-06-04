В Кузбассе усилили меры безопасности на транспорте из-за атак БПЛА
В Кемеровской области усилили меры безопасности на транспорте из-за участившихся атак беспилотников на российские территории. Об этом сообщил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан, его слова приводит «Сiбдепо».
«В связи с недавними инцидентами, связанными с атаками беспилотных летательных аппаратов в различных регионах Российской Федерации, в Кузбассе усилены меры безопасности на объектах, которые могут быть уязвимы для атак с воздуха», — уточнил Рубан.
Он добавил, что особое внимание уделили аэропортам, железнодорожным станциям, автовокзалам и автостанциям.
На всех объектах усилили пропускной режим и проверили работоспособность технических средств защиты. Кроме того, с персоналом провели инструктажи о действиях при обнаружении подозрительных предметов и лиц.
Тем временем в столичном аэропорту Шереметьево установили датчики контроля температуры и влажности воздуха в терминалах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе авиагавани.
«В терминалах Шереметьево установлена современная система управления микроклиматом и движением воздуха, которая в автоматическом режиме поддерживает заданный температурный режим», — говорится в сообщении.
При этом в местах пребывания пассажиров установлены датчики контроля за температурой и влажностью воздуха. Отмечается, что в аэропорту стабильно работают вентиляция и кондиционеры, а в терминалах В, С и D действуют питьевые фонтанчики.