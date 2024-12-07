Захарова предложила Западу отказаться от поставок оружия Киеву для спасения Украины

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия киевскому режиму для спасения Украины. Об этом политик заявила в своем telegram-канале.
«Что касается «победы Украины», то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом «спасение», для чего необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму», — говорится в сообщении.
Таким образом Захарова ответила на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который после речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, сказал о необходимости обеспечения «победы Украины». По словам Захаровой, такая цель может привести к уничтожению государства.
Также политик отметила отсутствие реакции у стран, когда войска НАТО и США совершали удары по Югославии в 1999 году.
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Иван Мусатов