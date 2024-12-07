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Захарова предложила Западу отказаться от поставок оружия Киеву для спасения Украины

Захарова: поставки оружия киевскому режиму уничтожат Украину
Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия киевскому режиму для спасения Украины. Об этом политик заявила в своем telegram-канале.
«Что касается «победы Украины», то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом «спасение», для чего необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму», — говорится в сообщении.

Таким образом Захарова ответила на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который после речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, сказал о необходимости обеспечения «победы Украины». По словам Захаровой, такая цель может привести к уничтожению государства.



Также политик отметила отсутствие реакции у стран, когда войска НАТО и США совершали удары по Югославии в 1999 году.

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#оружие
Украинский волонтер высказалась о необходимости паузы в конфликте с Россией
Волонтер Берлинская: ВСУ нуждаются в отдыхе от конфликта с Россией
07 декабря 2024, 03:30

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины нуждаются в передышке от конфликта с Россией. Об этом высказалась основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
В эфире YouTube-канала «Апостроф TV» Берлинская заявила, что на данный момент российская армия переорганизовалась, переориентировалась и «только набирает обороты».

Боевые действия между двумя странами волонтер сравнила с боксерским поединком, где Украина «находится где-то в одиннадцатом раунде», а российская армия в четвертом. Свое мнение о необходимости паузы она выразила так: «мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка».

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В подконтрольном Украиной Могилеве-Подольском взрывы
07 декабря 2024, 02:37

Фото: iStock/Leonid Ikan

В подконтрольном Украиной Могилеве-Подольском Винницкой области прозвучали взрывы. Об этом сообщает ТСН.
«Могилёв-Подольский... взрывы» — передает telegram-канал.

Подробностей происшествия на данный момент нет. Сообщается, что сейчас на ряде территорий Украины объявлена воздушная тревога. В частности это касается Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

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Канада планирует поставить Украине запрещенные в стране вооружения
NP: Канада планирует поставлять запрещенное в стране оружие Киеву
06 декабря 2024, 21:59

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Запрещенное в стране оружие планирует поставлять Киеву канадское правительство, передает издание National Post. По информации журналистов, в список «запрещенки» войдут еще 324 наименования и модели «штурмового» оружия.
«Все текущие и будущие варианты этого оружия будут запрещены. По данным Министерства общественной безопасности Канады, общее количество единиц огнестрельного оружия, подпадающих под запрет, составляет около 14 500», — гласит публикация.
Перед этим в Италии предсказали раздел Украины после завершения боевых действий в республике. Обозреватели подчеркнули, что часть территорий может оказаться под «зонтиком НАТО».

Недружественные к России государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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#конфликт
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Путин поручил кабмину организацию чемпионата для бойцов СВО с инвалидностью
06 декабря 2024, 21:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин распорядился организовать чемпионат по профессиональному мастерству для бойцов спецоперации с инвалидностью, начиная с грядущего года. Ответственными за организацию он назначил кабмин.
«Рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами», — сказано на сайте Кремля.
Также российский лидер поручил определить финансирование с его источниками и объемами, чтобы провести указанное мероприятие.

Кроме того, Путин отдал распоряжение о разработке плана по повышению трудоустройства ветеранов спецоперации и их профориентации. Доложить об исполнении поручено к началу марта грядущего года.

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В МИД РФ указали на противоречия Трампа с Россией
Замглавы МИД Рябков: Трамп и его окружение посылают противоречивые сигналы
06 декабря 2024, 20:54

Фото: istockphoto/Mordolff

Дональд Трамп с его окружением посылают противоречащие национальным интересам России сигналы, заявил в беседе с KP.RU замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
«Сам Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу», которые не стыкуются с нашими национальными интересами», — прокомментировал дипломат.
Он подчеркнул, что не стоит переоценивать администрацию будущего президента США в вопросе улучшения отношений с Россией. В частности, добавил Рябков, американские политики в большинстве своем воспринимают РФ в качестве угрозы, независимо от того, к какой партии они принадлежат.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине «за сутки».

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Названа главная цель режима Зеленского
Медведчук назвал главной целью Зеленского утилизацию украинцев
06 декабря 2024, 20:40

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Главная цель Владимира Зеленского и его режима — «утилизировать» побольше украинцев, считает политик Виктор Медведчук в своей колонке для портала «Смотрим.ру».
Он указал на подготовку к снижению призывного возраста в стране и анонс женской мобилизации. Также упоминаются ограничения на выезд детей за рубеж и постановка на учет определенных специальностей.

«…Сопрягая с ключевой целью нелегитимного Зеленского — утилизировать как можно больше граждан собственной страны», — сказано в публикации Медведчука.

Владимир Зеленский пришел к власти в мае 2019 года, пообещав прекратить конфликт на востоке страны. Однако вместо этого он продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.

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#украина
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В ВСУ назвали главные задачи в Курской области
Главком ВСУ Сырский назвал усиление боевиков под Курском главной задачей
06 декабря 2024, 20:27

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Усиление в регионе — главная задача ВСУ в Курской области, заявил «РБК-Украина» главком украинских войск Александр Сырский. Он упомянул обеспечение боевиков боеприпасами, а также подготовку резервов.
Украина напала на Курскую область в начале августа. Сырский отмечал, что таким образом хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако его план провалился.

По оценкам экспертов, украинские войска не смогут удержаться ни в российском регионе, ни на подконтрольных им территориях в Донецкой народной республике.

Кроме того, аналитики считают, что необдуманные шаги Украины усилили продвижение ВС РФ в Донбассе.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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#сво
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#новости
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На Украине призвали арестовать Зеленского после заключения мира
Нардеп ВРУ Дубинский призвал арестовать Зеленского и Ермака
06 декабря 2024, 20:10

Фото: istockphoto/Multipedia

Владимира Зеленского, а также главу его офиса Андрея Ермака необходимо арестовать сразу после подписания мирного договора, поскольку в конфликте виновны именно они, считает нардеп украинского парламента Александр Дубинский.
Он подчеркнул, что продолжение боевых действий для них стало «шкурным интересом» после того, как в прошлом году летом провалилось контрнаступление ВСУ. Дубинский отметил, этот факт доказывает поездка Ермака в США.

«Как только появилась угроза сокращения финансовых потоков, а вместе с ними замаячила угроза ответственности, Ермак помчался в Штаты «заявить о готовности Украины к миру», — сказано в сообщении нардепа в Telegram-канале.

Перед этим в Верховной раде назвали количество сбежавших с Украины мужчин. По оценкам одного из депутатов, из республики нелегально уехали не менее миллиона человек.

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#россия
#война
#сво
#конфликт
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#владимир зеленский
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На Украине представили дрон-ракету «Пекло»
На Украине представили дрон-ракету «Пекло» с дальностью полета 700 километров
06 декабря 2024, 19:26

Фото: iStock/Diy13

Украинский концерн «Укроборонпром» представил дрон-ракету «Пекло». Об этом сообщает УНИАН.
Ракету назвали разработкой украинской оружейной промышленности. «Пекло» может лететь со скоростью до 700 км в час, максимально расстояние полета ограничено 700 километрами. На презентации присутствовал лично Владимир Зеленский, который передал ракету ВСУ.

Отмечается, что данный вид оружия якобы ни в чем не уступает российским ракетам, однако при этом обходится гораздо дешевле в производстве. Иные характеристики «Пекла» не раскрываются.

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#спецоперация
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