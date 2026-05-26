В Забайкалье разыскивают девочку-подростка, которая ушла из дома и не вернулась
В Забайкалье пропала девочка-подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской региональной общественной организации «Поисковый отряд имени Кости Долгова».
Согласно материалу, 25 мая ребёнок ушёл из дома в Чите и до сих пор не вернулся. Пропавшая без вести девочка имеет плотное телосложение, её рост — около 160 сантиметров. У школьницы русые волосы и зелёные глаза. На момент исчезновения она была одета в серую футболку с розовой надписью на спине, серые джинсы и бежевые кроссовки.
