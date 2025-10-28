Силы ПВО за ночь перехватили и сбили 17 украинских беспилотников
Прошлой ночью российские средства ПВО успешно уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Министерство обороны России сообщило, что 13 дронов сбили над Калужской областью, три — над Брянской областью и один — над Московским регионом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
