В Европе пообещали поддержать уступку Украиной территорий, контролируемых Россией
Европейские лидеры готовы поддержать возможность уступок со стороны Украины в пользу России в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Отмечается, что речь идёт о территориях, которые уже находятся под контролем российских войск.
Согласно публикации, Украина рассматривает возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения. Источники утверждают, что официальный Киев может согласиться на прекращение боевых действий при условии сохранения международной поддержки и получения гарантий безопасности.
Владимир Зеленский в преддверии возможных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом смягчил свою позицию в отношении территориального вопроса. По данным источников, украинская сторона готова идти на уступки в обмен на определённые политические и дипломатические достижения.
9 августа Дональд Трамп выразил надежду на личную встречу с Владимиром Путиным, которая, по его словам, может состояться 15 августа на Аляске. Предполагается, что на ней будет обсуждаться возможное урегулирование конфликта в Украине.
Читайте также: