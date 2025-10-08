Ракеты Tomahawk, выпущенные с Украины, смогут достигать объекты далеко за Москвой

08 октября 2025, 21:05

Военэксперт Дандыкин: передача Tomahawk Киеву приведёт к эскалации конфликта

Фото: iStock/e-crow

Возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk приведёт к эскалации конфликта. В этом уверен капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.





Ранее испанская газета Mundo сообщила, что президент США Дональд Трамп думает передать Украине ограниченное число Tomahawk, чтобы принудить Россию к переговорам. Тем не менее позже количество может быть увеличено.





«Это серьезная ракета, но не новая. Она применялась в Ливии, Ираке, Сирии. Наши средства ПВО прекрасно знают, как с ней работать. Дальность около 2,5 тысяч километров, то есть при размещении на Украине теоретически она может накрывать объекты далеко за Москвой», — пояснил Дандыкин в разговоре с Pravda.Ru.

«Поднимая тему о передаче Киеву Tomahawk, США перешли к тактике давления и попыток принудить Россию к чему-то. Подобные угрозы лишь подводят черту под всем, чего удалось достичь на встрече президентов США и России на Аляске», — сказал политолог.