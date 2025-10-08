Ракеты Tomahawk, выпущенные с Украины, смогут достигать объекты далеко за Москвой
Военэксперт Дандыкин: передача Tomahawk Киеву приведёт к эскалации конфликта
Возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk приведёт к эскалации конфликта. В этом уверен капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Ранее испанская газета Mundo сообщила, что президент США Дональд Трамп думает передать Украине ограниченное число Tomahawk, чтобы принудить Россию к переговорам. Тем не менее позже количество может быть увеличено.
«Это серьезная ракета, но не новая. Она применялась в Ливии, Ираке, Сирии. Наши средства ПВО прекрасно знают, как с ней работать. Дальность около 2,5 тысяч километров, то есть при размещении на Украине теоретически она может накрывать объекты далеко за Москвой», — пояснил Дандыкин в разговоре с Pravda.Ru.
Он подчеркнул, что в случае передачи Tomahawk Украине, их обслуживание ляжет на плечи американских специалистов, а это будет означать прямое участи США в конфликте.
Дандыкин добавил, что комплексы С-400, С-350 «Витязь», «Бук-М3» и «Панцирь» способны сбивать эти ракеты. Поставки Tomahawk Украине не окажут влияния на ход российской спецоперации, однако обстановка безусловно будет нагнетаться, заключил эксперт.
В свою очередь глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил «Газете.Ru», что угрозы Трампа поставить Украине Tomahawk подвели черту под его встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
«Поднимая тему о передаче Киеву Tomahawk, США перешли к тактике давления и попыток принудить Россию к чему-то. Подобные угрозы лишь подводят черту под всем, чего удалось достичь на встрече президентов США и России на Аляске», — сказал политолог.
По его словам, поставки Tomahawk не сильно повлияют на ход боевых действий, однако негативно скажутся на отношениях Москвы и Вашингтона.