Ракетный удар по Одессе и штурмы в Клещеевке: последние новости СВО

Российская армия продолжает наступление на нескольких участках фронта. Кроме того, ВС РФ возобновили удары по объектам инфраструктуры Украины. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось продвинуться ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».