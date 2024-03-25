Ракетный удар по Одессе и штурмы в Клещеевке: последние новости СВО

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Российская армия продолжает наступление на нескольких участках фронта. Кроме того, ВС РФ возобновили удары по объектам инфраструктуры Украины. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось продвинуться ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
После артподготовки ВС РФ продолжили наступление на позиции ВСУ северо-западнее Вербового, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Встречные бои продолжаются в Работино.
Донецкое направление
Российские силы развивают наступление к Семеновке и ведут штурмовые действия в Бердычах. В районе Первомайского и Невельского идут встречные бои. В результате атак ВС РФ, противник лишился нескольких бронированных машин
Бахмутское направление
ВС РФ продвинулись по направлению к Часов Яру и продолжили штурмовые действия в районе Клещеевки и на западных окраинах Ивановского. ВСУ сдерживают позиции, несмотря на большие потери среди личного состава.
Удары по Украине
Российские войска наносят точные, комбинированные удары по объектам противника на территории Украины. После перерыва в 44 дня, ВС РФ ударили по Киеву с использованием ракет. Было поражено несколько предприятий.
Кроме того, в Харькове были поражены три городских подстанции, а также основные генерирующие станции в регионе.
Минувшей ночью удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры в Одессе. В настоящее время несколько городов остаются обесточенными.
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Анастасия Хохлова