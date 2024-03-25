Минобороны: 11 украинских беспилотников перехвачены над Ростовской областью

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Над Ростовской областью в ночь на 25 марта перехватили 11 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
Отмечается, что беспилотники самолетного типа были перехвачены системой ПВО. Сведений о падении обломков и разрушениях на земле не поступало.
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано.
До этого стало известно, что в Херсоне, контролируемом ВСУ, произошла серия взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ. Российский лидер пообещал, что удары Украины по России не останутся безнаказанными.
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Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ. Российский лидер пообещал, что удары Украины по России не останутся безнаказанными.
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Алина Юрчак