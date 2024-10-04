Ракетную опасность объявили в Орловской области

Фото: iStock/Rauf Karimov
В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Он написал, что в регионе действует ракетная опасность, после чего призвал жителей отойти от окон и переместиться в наиболее безопасное место.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что в стране начала работать комиссия по комплектованию ВС РФ контрактниками, созданная по указу президента Владимира Путина. По его словам, зачисление на контракт является единственной формой привлечения россиян к участию в СВО.
Читайте также:
Воронежский губернатор раскрыл последствия пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ
ВСУ: В Энергодаре подорвали автомобиль начальника ЗАЭС
Атака Курской АЭС, удар по Харькову, «страшный день» в Белгородской области: последние новости СВО
Анастасия Чинкова