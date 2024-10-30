ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке

Украинские силы использовали тактику «тихой атаки» с применением дрона-камикадзе для удара по автобусу в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, при атаке беспилотник отключил винты, что позволило ему «камнем» упасть на цель, тем самым обойдя систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Горловка, один из крупнейших городов ДНР, находится в 50 километрах к северу от Донецка и регулярно подвергается ударам украинских беспилотников.
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«Украина применила тактику "тихой атаки", подняв дрон и выключив винты, он просто упал на автобус. К сожалению, РЭБ в этот раз не сработал. В результате атакиМэр также отметил, что город находится под постоянными атаками дронов, количество которых варьируется от 20 до 40 в сутки, что приводит к значительным потерям среди гражданского населения.
погиб один человек, ещё двое получили ранения», — рассказал Приходько.
Горловка, один из крупнейших городов ДНР, находится в 50 километрах к северу от Донецка и регулярно подвергается ударам украинских беспилотников.
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Елена Перлова