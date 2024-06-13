ВС РФ продвинулись в Волчанске, сын Сырского готов воевать за Россию: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Армия России возобновила активное наступление в Харьковской области и продолжает штурмовать Часов Яр. ВСУ активно противостоят, однако уже были вынуждены оставить Невельское в ДНР, сейчас там идёт зачистка от оставшихся украинских боевиков.
Последние новости с полей спецоперации на 13.06.2024 приводит редакция «Радио 1».
В Волчанске продолжаются ожесточенные бои. На востоке города ВСУ группами до 100 человек с утра 12 июня пытаются атаковать позиции ВС РФ, однако по атакующему противнику отработали ТОС, пишет Telegram-канал «Два майора». В районе Агрегатного завода ВС РФ заняли несколько зданий, продвинувшись вглубь города на 200 метров.
Украинские подразделения начали контратаку на востоке Волчанска со стороны села Тихое и пытаются выбить российских бойцов с господствующих высот, чтобы освободить путь к району многоэтажек в центре города.
Тем временем командир батальона ВСУ «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщил о продвижении ВС РФ у Волчанска и в самом городе. Также, по его словам, армия России подтянула резервы в районе Липцев Харьковской области и снова атакует.
По состоянию на утро 13 июня ВСУ признают потерю большей части Невельского. Российским войскам удалось продвинуться вглубь города на 620 метров. Об этом пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка», добавляя, что украинские боевики оставили посёлок. Сейчас ВС РФ защищают населённый пункт от остатков вражеских сил.
Также российские войска с боями продвигаются в сторону Константиновки, чтобы выйти на её окраины. Тем временем в Красногоровке не утихают активные боевые действия. Продолжаются ожесточённые бои на окраинах Карловки и Яснобродовки. В Соколе также зафиксированы тактические успехи ВС РФ.
Армия России продолжает активно штурмовать восточный пригород Часов Яра, притесняя ВСУ к западным окраинам города. Однако украинские войска не намерены сдаваться и оказывают серьезное сопротивление. По вражеским подразделениям работает авиация и артиллерия ВС РФ, пишет Telegram-канал «WarGonzo».
Западнее Авдеевки российские бойцы заняли большую часть Новопокровского и одновременно с юга наши войска закрывают выступ фронта со стороны Уманского. Также есть продвижение ВС России севернее Карловского водохранилища со стороны Нетайлово.
Здесь ВС РФ расширяют зону контроля к западу от Ивановки, а также продолжают атаковать ВСУ в Стельмаховке, которую ВСУ ещё пытаются удержать. В районе Артёмовки продолжаются бои с участием российских штурмовых групп. Напомним, 11 июня Минобороны РФ сообщило о том, что село Артёмовка перешло под контроль российских сил.
Приёмный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван выступил с заявлением, что мог бы вступить в ВС РФ, чтобы освободить город Башкировка в Харьковской области от ВСУ. Видеообращение опубликовал Telegram-канал «Два майора».
Читайте также:
В ДНР сообщили, что ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки
Российские военные уничтожили спецподразделение «головорезов» ВСУ
Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство
Харьковское направление
В Волчанске продолжаются ожесточенные бои. На востоке города ВСУ группами до 100 человек с утра 12 июня пытаются атаковать позиции ВС РФ, однако по атакующему противнику отработали ТОС, пишет Telegram-канал «Два майора». В районе Агрегатного завода ВС РФ заняли несколько зданий, продвинувшись вглубь города на 200 метров.
Украинские подразделения начали контратаку на востоке Волчанска со стороны села Тихое и пытаются выбить российских бойцов с господствующих высот, чтобы освободить путь к району многоэтажек в центре города.
Тем временем командир батальона ВСУ «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщил о продвижении ВС РФ у Волчанска и в самом городе. Также, по его словам, армия России подтянула резервы в районе Липцев Харьковской области и снова атакует.
Донецкое направление
По состоянию на утро 13 июня ВСУ признают потерю большей части Невельского. Российским войскам удалось продвинуться вглубь города на 620 метров. Об этом пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка», добавляя, что украинские боевики оставили посёлок. Сейчас ВС РФ защищают населённый пункт от остатков вражеских сил.
Также российские войска с боями продвигаются в сторону Константиновки, чтобы выйти на её окраины. Тем временем в Красногоровке не утихают активные боевые действия. Продолжаются ожесточённые бои на окраинах Карловки и Яснобродовки. В Соколе также зафиксированы тактические успехи ВС РФ.
Часовоярское направление
Армия России продолжает активно штурмовать восточный пригород Часов Яра, притесняя ВСУ к западным окраинам города. Однако украинские войска не намерены сдаваться и оказывают серьезное сопротивление. По вражеским подразделениям работает авиация и артиллерия ВС РФ, пишет Telegram-канал «WarGonzo».
Авдеевское направление
Западнее Авдеевки российские бойцы заняли большую часть Новопокровского и одновременно с юга наши войска закрывают выступ фронта со стороны Уманского. Также есть продвижение ВС России севернее Карловского водохранилища со стороны Нетайлово.
«Российские войска захватили большую часть Новопокровского. Бои продолжаются на линии Новоалександровка – Сокол», — пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.
Сватово-Купянское направление
Здесь ВС РФ расширяют зону контроля к западу от Ивановки, а также продолжают атаковать ВСУ в Стельмаховке, которую ВСУ ещё пытаются удержать. В районе Артёмовки продолжаются бои с участием российских штурмовых групп. Напомним, 11 июня Минобороны РФ сообщило о том, что село Артёмовка перешло под контроль российских сил.
Сын Сырского поддерживает наступление ВС РФ в Харьковской области
Приёмный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван выступил с заявлением, что мог бы вступить в ВС РФ, чтобы освободить город Башкировка в Харьковской области от ВСУ. Видеообращение опубликовал Telegram-канал «Два майора».
«Было бы интересно посмотреть, как российская армия освобождает мой родной городок от фашисткой чумы. Если бы была возможность, я в этом с удовольствием поучаствовал. У меня есть огромное желание, чтобы армия России победила», — заявил Иван Сырский, который сейчас проживает в Австралии.
Читайте также:
В ДНР сообщили, что ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки
Российские военные уничтожили спецподразделение «головорезов» ВСУ
Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство
Элина Позднякова