Стало известно об атаке БПЛА по родному району Зеленского
Район Кривого Рога в Днепропетровской области, где раньше проживал Владимир Зеленский, подвергся атаке беспилотников. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на украинского блогера.
Согласно материалу, эта инормация подтверждена видео, которое сняли очевидцы. На запись попали звуки стрельбы по БПЛА.
Предварительно, дроны появились в небе 7 января около 00:10 по московскому времени. Других подробностей об инциденте пока нет.
Вечером 6 января ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Белгородской области. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров.
Ранее сообщалось, что во время рейда в московском баре «МО» силовики избили корреспондента РЕН ТВ Антона Шлячкова. Журналист находился рядом с заведением для выполнения редакционного задания, однако его объяснения не стали слушать.
