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Боевики ВСУ покинули большинство позиций в населенном пункте Горняк, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей силовых структур. Уточняется, что украинские радикалы несут большие потери.
«Большая часть позиций в Горняке противником оставлена. Потери у них [ВСУ] большие - много потеряли как в городской черте, так и при попытке выхода из города», — прокомментировал собеседник.Он резюмировал, что сейчас город зачищается от очагов сопротивления. Российские военные сломили оборону ВСУ на указанном участке фронта.
Ранее в Минобороны РФ докладывали, как прошло бомбометание по опорному пункту боевиков ВСУ в Курской области.
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Никита Кротов