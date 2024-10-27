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ТАСС: боевики ВСУ оставили большинство позиций в Горняке, в ДНР

27 октября 2024, 11:56
Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Боевики ВСУ покинули большинство позиций в населенном пункте Горняк, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей силовых структур. Уточняется, что украинские радикалы несут большие потери.
«Большая часть позиций в Горняке противником оставлена. Потери у них [ВСУ] большие - много потеряли как в городской черте, так и при попытке выхода из города», — прокомментировал собеседник.
Он резюмировал, что сейчас город зачищается от очагов сопротивления. Российские военные сломили оборону ВСУ на указанном участке фронта.



Ранее в Минобороны РФ докладывали, как прошло бомбометание по опорному пункту боевиков ВСУ в Курской области.

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Экипаж Су-35С сопроводил Су-34 при бомбометании по опорнику ВСУ под Курском
27 октября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Olga_Anourina

Экипаж самолета Су-35С сопроводил бомбардировщик Су-34 во время бомбометания по опорнику боевиков ВСУ в приграничье под Курском. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — пояснили в оборонном ведомстве.
По выполнению задания бойцы успешно возвратились на базу. Разведка доложила об успешном поражении целей, резюмировали в Минобороны.

Украина напала на Курскую область ранним утром 6 августа, бои в российском регионе продолжаются по сей день.

Ранее сообщалось, кому достанется оборонная промышленность Украины после СВО.

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Путин: Минобороны изучает варианты ответа на возможные удары вглубь РФ
27 октября 2024, 10:39

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Министерство обороны России изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по территории РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
По словам главы российского государства, подобные атаки технически могут наноситься только непосредственно военнослужащими стран Североатлантического альянса, а не Украиной. Путин подчеркнул, что Россия будет реагировать на это соответствующим образом.

«Как реагировать, когда, где конкретно - об этом пока рановато говорить», — добавил российский лидер.

Ранее Путин предупреждал, что обсуждения среди государств НАТО касаются не только поставок дальнобойных вооружений Украине, но и возможного прямого участия Запада в конфликте, что изменит характер боевых действий.

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В Чехии спрогнозировали, кому достанется украинская оборонная промышленность после СВО
Forum24: украинская оборонная промышленность при поражении ВСУ перейдет к России
27 октября 2024, 10:24

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская оборонная промышленность при поражении Киева достанется России. Об этом проинформировало чешское издание Forum24.
«Вероятно, что Европейский союз примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас», — говорится в материале.

Уточняется, что ставка ЕС на украинские оборонные мощности является признанием того, что европейская промышленная база, в отличие от российской, гораздо слабее.

Ранее сообщалось, что на Украине готов первый завод Rheinmetall по производству танков из четырех строящихся оружейных предприятий компании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах вглубь России
27 октября 2024, 10:06

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент Россией Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его сигналы по поводу того, что разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории РФ будет означать, что НАТО воюет с Москвой. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
По словам Путина, РФ должна будет принять ответные решения, если разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь российской территории будет дано украинским войскам. Президент отметил, что, кроме вопроса разрешения, важно то, что ВСУ не могут применять дальнобойное оружие без помощи Запада в космической разведке и целеуказании.

Ранее посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что Великобритания не поддерживает нанесение ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В РФ разработали два плана завершения СВО в зависимости от исхода выборов в США
Argumenti: у России есть два плана окончания СВО в зависимости от выборов в США
27 октября 2024, 09:49

Фото: iStock/ffikretow

В преддверии выборов президента США руководство РФ решило разработать сразу два сценария завершения специальной военной операции. Об этом пишет издание Argumenti.ru.
Уточняется, что данные сценарии предполагают как победу республиканского политика Дональда Трампа, так и победу демократа Камалы Харрис.

«В Кремле понимают непредсказуемость американского электората. Невозможно точно предсказать, кто займет Овальный кабинет», — говорится в материале.

Как сообщает издание, ключевые требования будут выдвинуты к Киеву, однако степень их строгости остается неизвестной. После неудачного наступления в Курской области, которое президент Украины Владимир Зеленский решил использовать как оправдание для финансирования от США, вера в военные успехи украинской армии серьезно пошатнулась.

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#владимир путин
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#спецоперация
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В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников
МО: средства ПВО за ночь уничтожили 51 украинский беспилотник над регионами РФ
27 октября 2024, 09:19

Фото: iStock/vadimrysev

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский БПЛА над российскими регионами. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что 18 вражеских дронов были перехвачены над территорией Тамбовской области, 16 — над Белгородской областью, а над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей были сбиты по 4 беспилотника.

Согласно информации военного ведомства, 3 БПЛА ликвидировали над Воронежской областью и 1 — над Курской областью.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#вс рф
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Восемь дронов ВСУ сбили над российским регионом
Губернатор Гусев: 8 дронов ВСУ сбили над Воронежской областью, произошел пожар
27 октября 2024, 08:51

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что ночью над регионом было ликвидировано восемь украинских БПЛА.
По словам Гусева, вражеские дроны были сбиты дежурными средствами ПВО и РЭБ. Согласно предварительным данным, пострадавших и значительных повреждений нет.

Глава региона добавил, что в одном из районов в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое оперативно потушили.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила одиннадцать беспилотников в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
Гладков: женщина ранена после атаки БПЛА ВСУ на белгородское село Варваровка
27 октября 2024, 08:31

Фото: iStock/NiseriN

Украинские беспилотники атаковали село Варваровка в Белгородской области, пострадала женщина. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Уточняется, что женщина получила травмы средней тяжести, ее госпитализировали в Октябрьскую районную больницу. Через некоторое время пострадавшую переведут в областную больницу.

Также из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены гараж и автомобиль на территории частного домовладения, отметил глава региона. На данный момент идет сбор информации о последствиях вражеской атаки.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ
Из-за шантажа со стороны ВСУ родители российского пленного обратились в ООН
27 октября 2024, 08:13

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Родители российского пленного Николая Шепилова обратились в Управление верховного комиссара по правам человека ООН и Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь защитить их сына и вернуть его домой. Об этом пишет РИА Новости.
Утверждается, что ВСУ угрожают им расправиться с сыном и вымогают деньги. Мать пленного Валентина Шепилова рассказала, что ее сын родом из Луганска, он вступил в ряды военных республики в 2022 году, а затем присоединился к военнослужащим ВС России.

В октябре Николай позвонил семье и сообщил, что его взяли в плен и что украинские боевики требуют заплатить за него выкуп, угрожая убийством.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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