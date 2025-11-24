Помощники Трампа зачитывали Зеленскому мирный план по Украине по телефону
Помощники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого зачитали 28 пунктов мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает американский портал Axios.
По его данным, Уиткофф и Кушнер созвонились с Зеленским неделю назад по громкой связи. Тогда помощники Трампа встретились с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако обсудить детали плана по телефону не было возможности.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает сведениями о переговорах между Украиной и США, но внимательно следит за новостями.
Читайте также: