Помощники Трампа зачитывали Зеленскому мирный план по Украине по телефону

24 ноября 2025, 15:04

Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план США по Украине по телефону

Владимир Зеленский

Помощники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого зачитали 28 пунктов мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает американский портал Axios.