Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что представительницы ВС Украины бываю крайне жестоки. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По его словам, в украинской армии после начала СВО значительно увеличилось количество женщин. В настоящее время в ВСУ служат около 43 тыс. женщин, добавил капитан.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Одно дело, если это санитарки из медицинской службы, в том числе из батальонного звена. И совсем другое, если женщины сознательно взяли в руки оружие. Они уже солдаты. И тут уже действует принцип, если ты не уничтожишь противника, то он уничтожит тебя», — подчеркнул собеседник издания.
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Диана Аванесян