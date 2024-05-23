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Раненый украинский солдат пел гимн РФ, пока его нес российский военный, сообщает телеканал «Звезда».
Российский военнослужащий из спецназа группировки «Центр» спас украинского солдата Сергея Цветкова под Авдеевкой. Бойцы ВС РФ захватили вражеский опорник в лесополосе. Там они нашли брошенного на смерть раненого военнослужащего ВСУ.
Один из наших штурмовиков положил солдата к себе на плечи и понес. Тот неожиданно начал напевать гимн России.
Позднее Цветков рассказал, что командиры ВСУ ведут себя «как быдло», а солдатами обращаются как со скотом.
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Один из наших штурмовиков положил солдата к себе на плечи и понес. Тот неожиданно начал напевать гимн России.
Позднее Цветков рассказал, что командиры ВСУ ведут себя «как быдло», а солдатами обращаются как со скотом.
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Алёна Самарева