Пенсионерка под Курском несколько дней пряталась от ВСУ в канализации

Фото: istockphoto/Olena_Z
Пенсионерка на протяжении трех дней пряталась от боевиков ВСУ в канализации. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на родственницу пожилой женщины Татьяну.
Со слов собеседницы издания, женщина видела пикап, который двигался к ее дому.
Старушка пила воду для полива огорода, слушая неподалеку звуки боестолкновений.
Укронацисты напали на Курскую область 6 августа утром. Отпор противнику дали ВС РФ, сотрудники Росгвардии и погранслужба ФСБ.
Ранее сообщалось о гибели украинского полицейского Романа Зеленского.
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«Вижу ноги, а сзади, за огородом, у нас кукуруза. Этот их солдат достает автомат и лупит по нашей кукурузе», — передала журналистам слова пенсионерки Татьяна.
Старушка пила воду для полива огорода, слушая неподалеку звуки боестолкновений.
Укронацисты напали на Курскую область 6 августа утром. Отпор противнику дали ВС РФ, сотрудники Росгвардии и погранслужба ФСБ.
Ранее сообщалось о гибели украинского полицейского Романа Зеленского.
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Никита Кротов