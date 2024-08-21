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Раненный в Курской области волонтер вышел из комы и попросился обратно на СВО

Выживший при атаке ВСУ под Курском волонтер вышел из комы и хочет обратно на СВО
21 августа 2024, 17:59
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Волонтер Народного фронта Федор Геращенко вышел из комы и попросился обратно на СВО. Мужчина получил сильные ожоги во время атаки ВСУ на мирных жителей в Курской области. Тогда же погибли его товарищи Николай Ковалев и Давид Соколов, которые вывозили мирных жителей из-под обстрела. Выжившего волонтера ввели в искусственную кому.


«Сейчас он находится в больнице Вишневского, уже проходит лечение, все в порядке в целом. Первое, что он сделал, когда вышел из искусственной комы, — позвонил своим товарищам и сказал: «Так, восстановите мне срочно паспорт и другие документы», – сказал и.о. руководителя объединенного гуманитарного штаба Народного фронта Василий Бочкарев РИА Новости.

Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по машине с волонтерами 16 августа. Добровольцы гуманитарной миссии ехали за жителями Глушковского района, которые ждали эвакуацию.

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#всу
#удар
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#волонтеры
Украинский беспилотник уничтожили в Мурманской области
Появилось видео уничтожения украинского беспилотника в Мурманской области
21 августа 2024, 18:23

Фото: Минобороны РФ

Кадры уничтожения украинского беспилотника в Мурманской области опубликовали очевидцы 21 августа. Предварительно, это был легкомоторный самолет, переделанный в дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Кадры уничтожения украинского беспилотника в Мурманской области опубликовали очевидцы 21 августа. Предварительно, это был легкомоторный самолет, переделанный в дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».



Ранее об угрозе атаки БПЛА объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Потенциальную угрозу обнаружили в небе после 17:00. Тогда же в регионе ввели временные ограничения в работе аэропортов Мурманска и Хибины. Меры предприняли в целях безопасности.

Отметим, что в ночь на 21 августа Москва подверглась одной из крупнейших атак беспилотных летательных аппаратов за всю историю. Первое сообщение о попытке атаковать Москву поступило в 3 часа ночи. В 7:11 утра Минобороны сообщило, что в Московской области сбили 11 целей.

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Нацподразделение гвардии Украины отказалось воевать под Покровском
21 августа 2024, 17:36

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались участвовать в боевых действиях под Покровском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на заявление одного из бойцов подразделения Владислава.
Владислав рассказал, что в середине августа часть подразделения была переброшена под Покровск, несмотря на нехватку личного состава.

«В каждой роте осталось всего 10–13 человек, хотя обычно в них служит от 80 до 100 бойцов. Солдат также сообщил об отсутствии связи между подразделениями и о том, что некоторые части Вооружённых сил Украины (ВСУ) самовольно отступали. Мы просто физически не можем держать оборону на позициях с таким малым количеством личного состава», — подчеркнул боец Нацгвардии.

В итоге три роты вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на торецком и покровском направлениях. Он выступил с заявлением по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Генерал ВСУ Горбенко: Под Харьковом не было укреплений перед наступлением России
21 августа 2024, 17:29

Фото: istockphoto/Nzpn

В Харьковской области перед наступлением российских войск на некоторых участках полностью отсутствовали оборонительные сооружения. Об этом заявил генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артур Горбенко.
В разговоре с украинским изданием Hromadske он рассказал, что в конце прошлого года он получил распоряжение принять укрепления на Харьковском направлении. По словам украинского военачальника, немногочисленные опорные пункты располагались в низинах и заросли кустарником. Бетонные постройки не были обустроены надлежащим образом, поэтому он отказался их принимать.

В начале августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело из-за провала подготовки оборонительных укреплений в Харьковской области. По словам бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, киевские власти обвиняют командование ВСУ в поражениях на Харьковском направлении, которые в значительной степени связаны с отсутствием там фортификационных сооружений.

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#уголовное всу
#харьковская область
#украина
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СПЧ предложил не обменивать попавших в плен иностранных наемников ВСУ
СПЧ предлагает закрыть обмен для пленных иностранных наемников ВСУ
21 августа 2024, 17:08

Фото: iStock/Sinenkiy

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил закрыть процедуру обмена военнопленными для иностранных наемников ВСУ. Об этом стало известно 21 августа.
«Постоянно идут процессы обмена военнопленных. Мы считаем, что эти преступники не должны участвовать в обменах, если их преступления будут доказаны судом», – цитирует РИА Новости председателя СПЧ Валерия Фадеева.
Совет намерен предложить свои варианты для принятия соответствующего нормативного акта. Валерий Фадеев подчеркнул, что наказание для таких преступников должен определять суд.
«Пусть сидят пожизненно, если их преступления будут доказаны судом», – заявил председатель СПЧ на пресс-конференции, посвященной теме «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников».
Фадеев считает, что как политики, так и общественность поддержат эту инициативу.

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Боец СВО Шарипов рассказал о поддержке государства
21 августа 2024, 16:59

Фото: Минобороны России

Участник СВО, ветеран боевых действий Эльдар Шарипов рассказал о своем решении отправиться на фронт, о службе по контракту и карьере военного.
Эльдар в прошлом кадровый офицер. В день, когда началась частичная мобилизация, ждал, что и его вызовут. Сначала искал повестки, а после стал узнавать, как отправиться добровольцем. Окончательное решение отправиться в зону СВО он принял в 2023 году, ведь «не мог по-другому».
«Как я потом буду смотреть в глаза своим друзьям, что я находился здесь, отсиделся?» — отметил военнослужащий.
Уже в первые две-три недели Эльдар стал понимать, зачем он находится в зоне спецоперации, начал думать о долге, о своей семье. Вскоре вместе с гуманитарной помощью он получил от ребенка знаковое для себя письмо, которое хранит по сей день. Это была небольшая открытка, сделанная первоклассником, с одной лишь надписью «Живи».

Эльдар добавил, что большинство тех, кто отправился «за ленточку», в итоге добровольно продлевают свои контракты. К примеру, бойцы, с которыми Эльдар одновременно попал в зону СВО, уже продлились до 1 октября.

Ветеран СВО, старший лейтенант Гришин рассказал о службе по контракту
Ветеран СВО, старший лейтенант Гришин рассказал о службе по контракту
Ключевые вещи, которые заставляют бойцов оставаться в зоне СВО, по мнению Эльдара, — патриотизм, общий боевой настрой и поддержка от государства, которую лично он стал ощущать с первого дня.
Все денежные выплаты шли в нормальном порядке. На сборном пункте нам выдали карты Армии России ВТБ. Все приходило в нужных суммах в соответствии с должностями», — рассказал участник СВО.
Для Эльдара стала немаловажной и социальная поддержка от государства — выплаты на детей в размере 19 тысяч рублей на каждого ребенка, помощь с детским садом, бесплатные кружки и бесплатный логопед.
«Поэтому я чувствовал, мои друзья-сослуживцы понимали, что они не одни, что государство с ними: есть поддержка не только в социальном плане, но и в финансовом», — подчеркнул он.
Отдельно Эльдар обратил внимание и на социальные меры поддержки для него самого. Получив удостоверение ветерана боевых действий, он начал получать выплату в 4000 рублей в месяц. Помимо этого военный получил бесплатный проезд в метро, общественном транспорте и электричках. Государство также освободило его транспортного налога, компенсируя 50% платы услуги ЖКХ.

Узнать как заключить контракт с Минобороны РФ, получить информацию о регулярных и дополнительных выплатах, надбавках и льготах можно на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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Захарова сделала жесткое заявление о мирных переговорах с Украиной
Захарова: нападение ВСУ на Курскую область исключает мирные переговоры с Киевом
21 августа 2024, 16:31

Фото: пресс-служба МИД РФ

Нападение ВСУ на Курскую область исключает любую возможность любых мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Киев ищет возможность оправдать своей террористический акт, подбирая сомнительные аргументы.
«Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори — я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством - априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой», — пояснила Захарова.
Она добавила, что слова о якобы попытке украинских властей таким образом усилить свои переговорные позиции — сомнительны, ведь после случившегося с киевским режимом вообще никто не будет договариваться.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ начали перегруппировку войск в Курской области для того, чтобы нанести новый удар на другом участке. По его данным, украинские военные приняли такое решение из-за неудач на нынешнем направлении.

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#россия
#военные
#сво
#всу
#захарова
#переговоры
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Военэксперт Живов: одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль
21 августа 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю.
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сказал, что Москва серьезно поработала над усилением своей ПВО, поэтому у Украины не получилось достигнуть поставленных целей.

«На мой взгляд, некорректно использовать слово терроризм в ситуации, когда два с половиной года идут полноценные боевые действия Армии Российской Федерации против коалиции армии Украины и западных войск, с использованием всего аппарата космической, спутниковой разведки НАТО. Я не видел ни одного террориста у которого есть спутник. В истории мира нет террористов, которые располагают спутниковой группировкой, поэтому пока мы будем называть это террористическими атаками, мы не будем понимать, что происходит», — пояснил он.

Идет спланированная, боевая работа против Российской Федерации целой коалицией стран, заявил военкор.

«Целей, которых они пытались добиться, они не добились. Москва серьезно поработала над усилением своей ПВО. Цели могли быть разные — акты устрашения, а именно удары по конкретным гражданским объектам или знаковым политическим, или попытка ударить, например, в Московский Кремль, такой случай уже был один раз. Безусловно — это акт терроризма, но не терроризма как такового, а военного терроризма. Неизбирательные удары по различным социально-культурно значимым объектам с целью устрашения противника», — объяснил Живов.

По словам специалиста, главное в том, что они не достигли своих целей. Однако это не означает, что они не будут пытаться снова, в том числе с помощью ракет. Он отметил, что на Украине идея фикс попасть в общественно важное или значимое для Российской Федерации здание или учреждение одной из своих дальнобойных ракет. Эксперт пояснил, что группировке, которая прикрывает Москву, нужно держаться в тонусе, а также наносить ответные удары по местам пуска.

«Вот как Израиль делает. Несмотря на мое нетерпение к политике Израиля, он поступает следующим образом. По нему наносят удар 10 ракетами, сделанными из дерева и пластмассы, а он в ответ пол города бомбами сносит. И каждый следующий раз, когда кто-то наносит удары по Израилю, ему приходится обдумывать стоит ли оно того», — сказал он.

Может быть, России стоит рассмотреть переход на подобную модель ведения боевых действий, предположил эксперт.

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Офицер Джиникашвили: Наёмники отсеиваются после ударов России
21 августа 2024, 15:32

Фото: iStock/Zeferli

Замначальника аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили рассказал о ситуации на фронте, отметив, что после ударов Росси по позициями противника наёмники бегут.
По его словам, «отсеиваются» даже идейные бойцы ВСУ.

«Идея заканчивается, когда на позиции иностранных боевиков прилетают снаряды нашей реактивной либо другой крупнокалиберной артиллерии. Идейные отсекаются, и здравый смысл, инстинкт самосохранения берут верх. И после таких действий из них на фронте остаются только моральные уроды и садисты», — поделился в беседе с «Царьградом» Джиникашвили.

До этого стали известны детали работы командного пункта спецназа «Ахмат» в Курском приграничье. Так, бойцы корректируют миномётный огонь по противнику.

«Так, рано поутру прямо в расположение, в самую гущу наших боевых порядков, врываются два автомобиля. В итоге из 10-12 человек группы противника остаётся один в живых», поделился в беседе с RT начальник штаба с позывным Пресс.

Ранее сообщалось, что боевой вертолёт Ми-28НМ нанёс ночной удар по бронетехнике ВСУ в Курской области.

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#вс рф
#россия
#украина
#курская область
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Ми-28НМ уничтожил противотанковыми ракетами бронетехнику в Курской области
21 августа 2024, 15:02

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Боевой вертолет Ми-28НМ нанес ночной удар по бронетехнике ВСУ в Курской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем телеграм-канале. Отмечается, что цели поразили при помощи противотанковых ракет.
По информации издания, украинской бронетехнике не удалось скрыться от тепловизора и ПНВ, после чего разведка доложила о полном уничтожении целей.



Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ начали перегруппировку войск в Курской области для того, чтобы нанести новый удар на другом участке. По его данным, украинские военные приняли такое решение из-за неудач на нынешнем направлении.
«Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли, я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время, <...> они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда», — отметил генерал-майор.
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