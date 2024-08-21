Раненный в Курской области волонтер вышел из комы и попросился обратно на СВО

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Волонтер Народного фронта Федор Геращенко вышел из комы и попросился обратно на СВО. Мужчина получил сильные ожоги во время атаки ВСУ на мирных жителей в Курской области. Тогда же погибли его товарищи Николай Ковалев и Давид Соколов, которые вывозили мирных жителей из-под обстрела. Выжившего волонтера ввели в искусственную кому.
«Сейчас он находится в больнице Вишневского, уже проходит лечение, все в порядке в целом. Первое, что он сделал, когда вышел из искусственной комы, — позвонил своим товарищам и сказал: «Так, восстановите мне срочно паспорт и другие документы», – сказал и.о. руководителя объединенного гуманитарного штаба Народного фронта Василий Бочкарев РИА Новости.
Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по машине с волонтерами 16 августа. Добровольцы гуманитарной миссии ехали за жителями Глушковского района, которые ждали эвакуацию.
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Лия Мурадьян