Раненный при детонации боеприпаса в Курской области сотрудник МЧС умер

15 июля 2025, 00:02

Фото: iStock/DmyTo

Сотрудник МЧС Сергей Иванов, который получил ранение при разминировании боеприпаса в Курской области, умер от полученный травм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В пресс-службе отметили, что ранее Иванов участвовал в разминировании боеприпасов на территориях ЛНР и ДНР.





«МЧС России скорбит о гибели Сергея Иванова в Курской области. Заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУМЧС России по городу Севастополю скончался от полученных травм при детонации взрывоопасного предмета», — передает telegram-канал МЧС.