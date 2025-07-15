Раненный при детонации боеприпаса в Курской области сотрудник МЧС умер

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Сотрудник МЧС Сергей Иванов, который получил ранение при разминировании боеприпаса в Курской области, умер от полученный травм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В пресс-службе отметили, что ранее Иванов участвовал в разминировании боеприпасов на территориях ЛНР и ДНР.

«МЧС России скорбит о гибели Сергея Иванова в Курской области. Заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУМЧС России по городу Севастополю скончался от полученных травм при детонации взрывоопасного предмета», — передает telegram-канал МЧС.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн уже рассказывал о гибели сотрудника МЧС Ришата Медиева, который стал первой жертвой детонации боеприпаса.
Иван Мусатов

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