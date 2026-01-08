Раненого БПЛА ВСУ суджанского священника транспортируют в госпиталь в Москве

08 января 2026, 19:26

Раненого БПЛА ВСУ священника из Суджи транспортируют в госпиталь Москвы

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Пострадавшего при ударе беспилотника ВСУ настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже, протоиерея Евгения Шестопалова, с множественными осколочными ранениями перевозят в московский госпиталь.