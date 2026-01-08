Раненого БПЛА ВСУ суджанского священника транспортируют в госпиталь в Москве
Пострадавшего при ударе беспилотника ВСУ настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже, протоиерея Евгения Шестопалова, с множественными осколочными ранениями перевозят в московский госпиталь.
Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, священнику уже провели операцию. У него ранения лица и головы, груди, рук и ног. Кроме того, повреждения получил левый глаз.
Также пациенту диагностировали серьёзную закрытую черепно-мозговую травму. Хинштейн отметил, что курские врачи будут поддерживать связь с московскими коллегами.
Глава региона добавил, что в областную больницу обратился и сын настоятеля — 20-летний Лука, пострадавший 5 января во время атаки. У него минно-взрывная травма и акубаротравма. Его госпитализировали и оказывают необходимую помощь.
Читайте также: