Раненому бойцу СВО отказали в выплате из-за формального основания

18 августа 2025, 23:08

В Брянской области участнику СВО отказали в компенсации

В Брянской области участник СВО чуть не остался без положенных выплат из-за формального основания. Об этом сообщает региональная прокуратура.





Как уточняется, военнослужащий получил серьёзное ранение в зоне проведения специальной военной операции. По закону ему полагалась компенсация, однако в выплате было отказано. Причиной стало то, что контракт он подписал не в Брянской области, а в другом регионе.



Прокуратура расценила отказ как нарушение социальных прав бойца и подала иск в суд. Суд принял сторону военнослужащего и обязал ответственных лиц произвести выплату.





«После вступления судебного решения в законную силу выплата была назначена и перечислена военнослужащему», – сообщается в публикации.