Раненому бойцу СВО отказали в выплате из-за формального основания

В Брянской области участнику СВО отказали в компенсации

В Брянской области участник СВО чуть не остался без положенных выплат из-за формального основания. Об этом сообщает региональная прокуратура.



Как уточняется, военнослужащий получил серьёзное ранение в зоне проведения специальной военной операции. По закону ему полагалась компенсация, однако в выплате было отказано. Причиной стало то, что контракт он подписал не в Брянской области, а в другом регионе.

Прокуратура расценила отказ как нарушение социальных прав бойца и подала иск в суд. Суд принял сторону военнослужащего и обязал ответственных лиц произвести выплату.

«После вступления судебного решения в законную силу выплата была назначена и перечислена военнослужащему», – сообщается в публикации.
Софья Метелева

