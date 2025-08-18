Раненому бойцу СВО отказали в выплате из-за формального основания
В Брянской области участнику СВО отказали в компенсации
В Брянской области участник СВО чуть не остался без положенных выплат из-за формального основания. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как уточняется, военнослужащий получил серьёзное ранение в зоне проведения специальной военной операции. По закону ему полагалась компенсация, однако в выплате было отказано. Причиной стало то, что контракт он подписал не в Брянской области, а в другом регионе.
Прокуратура расценила отказ как нарушение социальных прав бойца и подала иск в суд. Суд принял сторону военнослужащего и обязал ответственных лиц произвести выплату.
«После вступления судебного решения в законную силу выплата была назначена и перечислена военнослужащему», – сообщается в публикации.