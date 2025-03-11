«Рано говорить о победе»: Сообщения о полном освобождении Суджи преждевременны

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На сегодняшний день говорить об установлении контроля над Суджей в Курской области преждевременно. Об этом пишет автор Telegram-канала «Архангел спецназа».
11 марта военный эксперт Юрий Подоляка сообщил об освобождении Суджи в административных границах, при этом отметил, что боевики еще остаются в пригороде населенного пункта.
Подоляка отметил, что украинские боевики почти перестали оказывать сопротивление и бегут в Сумскую область.
Однако автор Telegram-канала «Архангел спецназа» пояснил, что Суджа является городом с промзоной и частным сектором, где может засесть противник, и выгнать его оттуда будет крайне тяжело.
При этом отмечается, что для противника Суджа является важным населенным пунктом в рамках обеспечения контроля за Сумской областью. Так, потеря Суджи повлечет за собой появление перспективы для ВС РФ на выход к Сумам.
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Подоляка отметил, что украинские боевики почти перестали оказывать сопротивление и бегут в Сумскую область.
Однако автор Telegram-канала «Архангел спецназа» пояснил, что Суджа является городом с промзоной и частным сектором, где может засесть противник, и выгнать его оттуда будет крайне тяжело.
«И даже после того, как город будет освобождён, предстоит ещё несколько дней зачистки многоэтажек, подвалов, промзоны и различных складов и муниципальных объектов. Это непростая и не быстрая задача», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что для противника Суджа является важным населенным пунктом в рамках обеспечения контроля за Сумской областью. Так, потеря Суджи повлечет за собой появление перспективы для ВС РФ на выход к Сумам.
«Поэтому рано говорить о победе, пока ещё идут интенсивные бои», — заключил автор канала.
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Элина Позднякова