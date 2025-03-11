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«Рано говорить о победе»: Сообщения о полном освобождении Суджи преждевременны

«Архангел спецназа»: Сообщения о полном освобождении Суджи преждевременны
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

На сегодняшний день говорить об установлении контроля над Суджей в Курской области преждевременно. Об этом пишет автор Telegram-канала «Архангел спецназа».
11 марта военный эксперт Юрий Подоляка сообщил об освобождении Суджи в административных границах, при этом отметил, что боевики еще остаются в пригороде населенного пункта.

Подоляка отметил, что украинские боевики почти перестали оказывать сопротивление и бегут в Сумскую область.

Однако автор Telegram-канала «Архангел спецназа» пояснил, что Суджа является городом с промзоной и частным сектором, где может засесть противник, и выгнать его оттуда будет крайне тяжело.

«И даже после того, как город будет освобождён, предстоит ещё несколько дней зачистки многоэтажек, подвалов, промзоны и различных складов и муниципальных объектов. Это непростая и не быстрая задача», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для противника Суджа является важным населенным пунктом в рамках обеспечения контроля за Сумской областью. Так, потеря Суджи повлечет за собой появление перспективы для ВС РФ на выход к Сумам.

«Поэтому рано говорить о победе, пока ещё идут интенсивные бои», — заключил автор канала.

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#эксперт
#город
#telegram
#вс рф
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто
11 марта 2025, 19:02

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сказано в сообщении Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации.
Перед этим депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет говорил о том, что новую атаку на мост воспримут в качестве вызова.

«…Агрессия на так раздражающую их (ВСУ — прим. ред.) современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии, продвигаемой США», — комментировал депутат журналистам РИА Новости.
Ранее стали известны подробности американо-украинских переговоров.

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#россия
#крым
#крымский мост
#новости
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Опубликованы кадры из трубопровода, по которому бойцы ВС РФ вышли в тыл ВСУ
RT показал кадры из трубопровода, по которому бойцы ВС РФ вышли в тыл ВСУ
11 марта 2025, 18:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Кадры из трубопровода, по которому российские штурмовики в тыл украинской группировке ВСУ в Суджанском районе Курской области показал RT.
Военкор RT Влад Андрица показал, как устроена вентиляция в трубе, а также продемонстрировал специальную «тачанку», облегчающую передвижение.

«Передвигаемся на этой «тачанке» задним ходом», — объяснил российский боец.

Напомним, 800 российских штурмовиков провели операцию «Поток» в Курской области, благодаря чему смогли выйти в тыл противника в Суджанском районе и освободить восемь сёл: Правда, Косица, Кубаткин, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька. Для этого они преодолели более 15 км по пустому газопроводу диаметром 1,4 метра. Готовились к этой операции более трех недель. Она прошла успешно.

Операцию провели военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат» и добровольцы штурмовой бригады «Ветераны».

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#герои
#операции
#добровольцы
#вс рф
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Лавров раскрыл, чего хочет добиться Зеленский в переговорах от США
Лавров: Зеленский хочет от США гарантий применения ЯО против России
11 марта 2025, 18:44

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский хочет от Вашингтона гарантий применения ядерного оружия против российской стороны. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», — сказал дипломат в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Ранее сообщалось, что Феридун Синирлиоглу побывал на месте атаки украинских дронов в подмосковном Видном.

В Минобороны России подчеркивали, что ВСУ устроили массированную атаку из 337 дронов.

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Стало известно, как спасти жизнь в случае прилета БПЛА
Руководитель «Самоспас» Маликов: спасти дом от БПЛА можно с помощью решетки
11 марта 2025, 18:41

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. Это была самая массированная атака ВСУ на российские регионы.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» сообщил, что когда БПЛА прилетел и риски потерь возрастают, нужно ставить в приоритет собственное здоровье и не поддаваться панике.

«Следует отойти от окон, сесть на пол, спуститься в подвальное помещение. Если вы в автомобиле, то из него рекомендуется выйти. Сложнее ситуация обстоит в торговых центрах, где арендаторы по максимуму используют стеклянные витрины. Стёкла в разговоре об атаках БПЛА становятся синонимом опасности. Поэтому нужно от них отойти», — сказал эксперт.

По его словам, предотвратить возможность залета дрона в окна можно с помощью сети или решетки.

«Но если всё-таки покупать ничего не хочется, то существует множество альтернатив. Против мощной взрывной волны стеклопакеты заклеивают различным материалом: изолентой, скотчем, пленкой и сеткой для уменьшения вибраций окна. Когда стекло разбивается, перечисленные подручные средства удерживают осколки, тем самым предотвращая их разлет на значительные расстояния», — объяснил Маликов.

Он добавил, что не стоит хранить легковоспламеняющиеся продукты горения на балконе.

«Не лишним будет воздушно-эмульсионный огнетушитель в доме. Надо научиться им пользоваться», — посоветовал экс-сотрудник МЧС России.

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США заявили о продвижении в переговорах с Киевом
CBS News: Уолтц заявил о движении к цели в переговорах с Киевом
11 марта 2025, 18:27

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Американская сторона продвигается в диалоге с Украиной, заявил журналистам советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Его цитирует журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсетях.
«Мы движемся к цели», — прокомментировал Уолтц во время перерыва.
По словам корреспондента телеканала, встреча делегаций США и Украины продолжается.

Переговоры идут в Джидде Саудовской Аравии. Со стороны США диалог ведут Уолтц с госсекретарем Марко Рубио, со стороны Украины — руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Ранее Ермак заявлял The Guardian, что Киев должен получить от США гарантии безопасности.

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#мир
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#украина
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