Главком ВСУ Сырский не сможет проведать тяжелобольного отца, даже если приедет в Россию

22 августа 2025, 04:46

РИАН: Если Сырский приедет в РФ для встречи с болеющим отцом, то его задержат

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет навестить в России своего тяжелобольного отца, поскольку будет задержан при попытке пересечения границы. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.





Данное решение связано с тем фактом, что Сырский был объявлен в федеральный розыск МВД России с мая 2023 года. Согласно ведомственной базе розыска, главком ВСУ разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако конкретная статья не указана.



