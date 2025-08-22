Главком ВСУ Сырский не сможет проведать тяжелобольного отца, даже если приедет в Россию
РИАН: Если Сырский приедет в РФ для встречи с болеющим отцом, то его задержат
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет навестить в России своего тяжелобольного отца, поскольку будет задержан при попытке пересечения границы. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Данное решение связано с тем фактом, что Сырский был объявлен в федеральный розыск МВД России с мая 2023 года. Согласно ведомственной базе розыска, главком ВСУ разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако конкретная статья не указана.
«Никакой пощады!»: Милонов раскрыл тяжелые последствия для задумавших вернуться в РФ после СВО звезд-иноагентов
Александр Сырский, родившийся во Владимирской области, где до сих пор проживают его родственники, был назначен на пост главкома ВСУ в феврале 2024 года.
Сообщалось, что отец Сырского сейчас проходит лечение в частной клинике в Подмосковье. Стоимость лечения составляет порядка 2,5 миллиона рублей. С оплатой частично помогает сам Сырский. По словам телеведущей ТВЦ Анны Прохоровой, у Станислава Сырского обострившееся после ковида заболевание головного мозга.
Брат Сырского Олег подтвердил РИА Новости, что их отец находится в критическом состоянии.