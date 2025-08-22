Выяснилось, какую причину смерти чаще всего указывают военным ВСУ
Причиной смерти военных ВСУ зачастую указывают острую сердечную недостаточность
В документах из взломанной базы данных генштаба ВСУ указывается, что погибшим украинским военным в днепропетровском госпитале часто фиксируют в качестве причины смерти острую сердечную недостаточность вместо боевых ранений. Об этом сообщает РИА Новости.
Хакерская группировка KillNet, предоставившая эти материалы, подтвердила взлом базы данных генштаба ВСУ. В ней хранилась информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести солдатах Украины. В распоряжение РИА Новости попали различные заключения о смерти бойцов ВСУ.
Среди полученных документов присутствуют как заключения с указанием типичных боевых причин смерти (минно-взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения), так и медицинские свидетельства из Днепропетровской областной больницы имени Ильи Мечникова. Там причиной смерти по большей части значится острая сердечная недостаточность.
Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Киев занижает реальные потери ВСУ на фронте. Это делается, чтобы избежать выплаты компенсаций семьям погибших.