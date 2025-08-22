Выяснилось, какую причину смерти чаще всего указывают военным ВСУ

22 августа 2025, 06:46

Причиной смерти военных ВСУ зачастую указывают острую сердечную недостаточность

Фото: iStock/Olena_Z

В документах из взломанной базы данных генштаба ВСУ указывается, что погибшим украинским военным в днепропетровском госпитале часто фиксируют в качестве причины смерти острую сердечную недостаточность вместо боевых ранений. Об этом сообщает РИА Новости.





Хакерская группировка KillNet, предоставившая эти материалы, подтвердила взлом базы данных генштаба ВСУ. В ней хранилась информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести солдатах Украины. В распоряжение РИА Новости попали различные заключения о смерти бойцов ВСУ.



