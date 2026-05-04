Жителя Брянской области госпитализировали после атаки ВСУ
Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника по Брянской области. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Богомаз.
Удар пришелся по промышленному предприятию в населенном пункте Мирские Погарского района. По словам губернатора, ранения получил мужчина, являющийся сотрудником компании. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь, резюмировал Богомаз.
Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали на территории Белгородской области. В течение прошедших суток ВСУ атаковали регион несколько раз, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
