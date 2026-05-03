В Подмосковье при падении обломков БПЛА погиб мирный житель

03 мая 2026, 12:56

Губернатор Воробьев: В Чернево при падении обломков БПЛА погиб мирный житель

В Московской области при отражении атаки украинских беспилотников погиб местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.





Трагедия произошла в деревне Чернево Волоколамского округа. Жертвой стал 77-летний мужчина. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.



По данным чиновника, в субботу силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над регионом сбили шесть украинских дронов. Беспилотники уничтожили в небе над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. На местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы.



Украинские силы практически ежедневно направляют беспилотники для ударов по гражданским объектам. Российские военные в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также используют дроны, поражая исключительно военные объекты и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.



