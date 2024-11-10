Минобороны России отчиталось об уничтожении 70 украинских дронов за утро

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Российские системы ПВО утром отразили массированную атаку из семи десятков украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации российского военного ведомства, 34 БПЛА были сбиты над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской.
Дроны перехватывали над городскими округами Домодедово, Раменское и Коломна. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, из-за падения обломков в поселке Становое Раменского городского округа загорелись два дома, а также пострадала женщина. На данный момент она находится в реанимации.
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Екатерина Коршунова