Тульские десантники заняли позиции ВСУ у Переездного в ДНР

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Бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ заняли позиции ВСУ у населенного пункта Переездное в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что десантники вскрыли основные вражеские огневые средства и пункты управления, которые были подавлены ударами авиации и артиллерии. В штурме также были задействованы БМД-2 и танк Т-80, добавили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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