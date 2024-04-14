Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил гаубицу М777 на южнодонецком направлении

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Расчет Реактивных Систем Залпового Огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии 68-го армейского корпуса, действующего в составе группировки войск «Восток» ВС РФ, уничтожил гаубицу М777 на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России 14 апреля.
Отмечается, что боевые расчеты РСЗО «Ураган», состоящие из отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса, продолжают выполнять свои боевые задачи, нанося огневые удары по вооруженным силам Украины (ВСУ), находящимся на передовых позициях. Процесс от получения координат цели до выполнения залпа занимает всего пять-семь минут, после чего расчет оперативно меняет свою позицию, отметили в военном ведомстве.
Согласно военным источникам, ежедневно расчеты 220-миллиметровых орудий наносят удары по оборонительным сооружениям, технике и логистическим узлам ВСУ, а также по скоплениям военного персонала и выявленным опорным пунктам противника. Действия артиллеристов координируются с беспилотными летательными аппаратами, которые фиксируют попадания и уничтожение боевой техники противника.
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Артем Кузьмин