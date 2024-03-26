Российские военные одним выстрелом уничтожили гаубицу FH70 в зоне СВО

Российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу FH70 в зоне спецоперации. С её помощью ВСУ обстреливали российские позиции с окраины города Северск в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
«После передачи координат цели на пункт управления огнем отдельной артиллерийской бригады командованием было принято решение нанести удар по украинским националистам с применением высокоточного корректируемого боеприпаса «Краснополь», — сообщает ведомство.Отмечается, что гаубицу вместе с расчетом и боекомплектом уничтожили с первого выстрела.
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Алина Юрчак